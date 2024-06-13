https://ria.ru/20240613/putin-1952699916.html
Путин попросил представить предложения по участию бизнеса в развитии науки
Путин попросил представить предложения по участию бизнеса в развитии науки - РИА Новости, 13.06.2024
Путин попросил представить предложения по участию бизнеса в развитии науки
Президент России Владимир Путин попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии науки в РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:31
2024-06-13T19:31
2024-06-13T19:42
наука
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии науки в РФ."Прошу сегодня представить конкретные предложения по механизмам участия компаний в ускоренном создании отечественных передовых решений на всех этапах. Здесь важно использовать опыт российского научного фонда, федеральных научно-технических программ в области сельского хозяйства, генетики и так далее", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952700237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин попросил представить предложения по участию бизнеса в развитии науки
Путин попросил конкретные предложения по участию бизнеса в развитии науки в РФ
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии науки в РФ.
"Прошу сегодня представить конкретные предложения по механизмам участия компаний в ускоренном создании отечественных передовых решений на всех этапах. Здесь важно использовать опыт российского научного фонда, федеральных научно-технических программ в области сельского хозяйства, генетики и так далее", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.