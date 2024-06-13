https://ria.ru/20240613/putin-1952699916.html

Путин попросил представить предложения по участию бизнеса в развитии науки

Путин попросил представить предложения по участию бизнеса в развитии науки - РИА Новости, 13.06.2024

Путин попросил представить предложения по участию бизнеса в развитии науки

Президент России Владимир Путин попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии науки в РФ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:31

2024-06-13T19:31

2024-06-13T19:42

наука

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии науки в РФ."Прошу сегодня представить конкретные предложения по механизмам участия компаний в ускоренном создании отечественных передовых решений на всех этапах. Здесь важно использовать опыт российского научного фонда, федеральных научно-технических программ в области сельского хозяйства, генетики и так далее", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952700237.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин