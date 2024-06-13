https://ria.ru/20240613/putin-1952699576.html

Путин наградил двух сотрудников ВДНХ медалью "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил двух сотрудников ВДНХ медалью "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 13.06.2024

Путин наградил двух сотрудников ВДНХ медалью "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За заслуги перед отечеством" второй степени степени генерального директора Выставки достижений народного... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:29

2024-06-13T19:29

2024-06-13T19:31

россия

владимир путин

сергей шогуров

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За заслуги перед отечеством" второй степени степени генерального директора Выставки достижений народного хозяйства Сергея Шогурова и советника департамента акционерного общества ВДНХ Валентину Морозову, следует из указа главы государства, опубликованного в четверг на портале правовой информации. "Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени наградить Морозову Валентину Петровну, советника департамента акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства, Шогурова Сергея Юрьевича - генерального директора акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240502/orden-1943545262.html

россия

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россия, владимир путин, сергей шогуров