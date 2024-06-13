https://ria.ru/20240613/putin-1952698600.html

Путин поздравил членов совета по науке с запуском проекта NICA

Путин поздравил членов совета по науке с запуском проекта NICA - РИА Новости, 13.06.2024

Путин поздравил членов совета по науке с запуском проекта NICA

Президент РФ Владимир Путин поздравил членов совета по науке, российское и международное научное сообщество с технологическим запуском проекта NICA. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:24

2024-06-13T19:24

2024-06-13T19:24

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов совета по науке, российское и международное научное сообщество с технологическим запуском проекта NICA. "Хотел бы поздравить членов совета отечественное и зарубежное международное сообщество и, конечно, коллектив объединенного института ядерных исследований с действительно знаковым событием - только что начались работы по технологическому запуску проекта NICA", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/nica-1952637525.html

россия

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россия, владимир путин