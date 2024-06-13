Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 13.06.2024 (обновлено: 19:31 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952697728.html
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным - РИА Новости, 13.06.2024
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным
Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:20
2024-06-13T19:31
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951769108_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_e21918940775b36fc0f37862b287e475.jpg
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными.Глава государства в четверг проводит заседание Совета по науке и образованию. Во время заседания президент упомянул исследование, проведенное в школах."Большинство учеников старших классов кем хотят быть?" - спросил президент."Блогерами", - ответил директор ОИЯИ Григорий Трубников."Блогерами хотят быть. Не учеными. Ну, вы знаете, это все конъюнктура сегодняшнего дня. Понятно, позавчера еще хуже было, еще неизвестно кем, то есть известно кем хотели быть. Но интерес к науке, к высшему образованию растет, мы это знаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951769108_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b8b20ca72df7f66001ea24c085991197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин
Владимир Путин
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным

Путин: желание детей быть блогерами, а не учеными – конъюнктура сегодняшнего дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными.
Глава государства в четверг проводит заседание Совета по науке и образованию. Во время заседания президент упомянул исследование, проведенное в школах.
"Большинство учеников старших классов кем хотят быть?" - спросил президент.
"Блогерами", - ответил директор ОИЯИ Григорий Трубников.
"Блогерами хотят быть. Не учеными. Ну, вы знаете, это все конъюнктура сегодняшнего дня. Понятно, позавчера еще хуже было, еще неизвестно кем, то есть известно кем хотели быть. Но интерес к науке, к высшему образованию растет, мы это знаем", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин попросил взять под контроль нацпроект "Молодежь и дети"
Вчера, 19:26
 
Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала