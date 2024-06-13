https://ria.ru/20240613/putin-1952697728.html
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным - РИА Новости, 13.06.2024
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным
Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:20
2024-06-13T19:20
2024-06-13T19:31
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными.Глава государства в четверг проводит заседание Совета по науке и образованию. Во время заседания президент упомянул исследование, проведенное в школах."Большинство учеников старших классов кем хотят быть?" - спросил президент."Блогерами", - ответил директор ОИЯИ Григорий Трубников."Блогерами хотят быть. Не учеными. Ну, вы знаете, это все конъюнктура сегодняшнего дня. Понятно, позавчера еще хуже было, еще неизвестно кем, то есть известно кем хотели быть. Но интерес к науке, к высшему образованию растет, мы это знаем", - сказал Путин.
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владимир путин
Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным
Путин: желание детей быть блогерами, а не учеными – конъюнктура сегодняшнего дня
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными.
Глава государства в четверг проводит заседание Совета по науке и образованию. Во время заседания президент упомянул исследование, проведенное в школах.
"Большинство учеников старших классов кем хотят быть?" - спросил президент.
"Блогерами", - ответил директор ОИЯИ Григорий Трубников.
"Блогерами хотят быть. Не учеными. Ну, вы знаете, это все конъюнктура сегодняшнего дня. Понятно, позавчера еще хуже было, еще неизвестно кем, то есть известно кем хотели быть. Но интерес к науке, к высшему образованию растет, мы это знаем", - сказал Путин.