https://ria.ru/20240613/putin-1952697728.html

Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным

Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным - РИА Новости, 13.06.2024

Путин назвал желание школьников быть блогерами конъюнктурным

Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:20

2024-06-13T19:20

2024-06-13T19:31

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал конъюнктурой сегодняшнего дня желание школьников быть блогерами, а не учеными.Глава государства в четверг проводит заседание Совета по науке и образованию. Во время заседания президент упомянул исследование, проведенное в школах."Большинство учеников старших классов кем хотят быть?" - спросил президент."Блогерами", - ответил директор ОИЯИ Григорий Трубников."Блогерами хотят быть. Не учеными. Ну, вы знаете, это все конъюнктура сегодняшнего дня. Понятно, позавчера еще хуже было, еще неизвестно кем, то есть известно кем хотели быть. Но интерес к науке, к высшему образованию растет, мы это знаем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин