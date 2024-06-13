https://ria.ru/20240613/putin-1952697392.html

Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин

Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024

Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин

Нужно кратно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:19

2024-06-13T19:19

2024-06-13T19:29

общество

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Нужно кратно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил президент России Владимир Путин."Речь прежде всего о том, чтобы качественно усилить подготовку будущих учителей, выстроить механизмы привлечения для работы в школах талантливых выпускников вузов, кратно расширить возможности для переподготовки уже работающих педагогов", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952699228.html

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общество, россия, владимир путин