https://ria.ru/20240613/putin-1952697392.html
Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин
Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин
Нужно кратно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:19
2024-06-13T19:19
2024-06-13T19:29
общество
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Нужно кратно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил президент России Владимир Путин."Речь прежде всего о том, чтобы качественно усилить подготовку будущих учителей, выстроить механизмы привлечения для работы в школах талантливых выпускников вузов, кратно расширить возможности для переподготовки уже работающих педагогов", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952699228.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин
Путин: нужно кратно расширить возможности для переподготовки педагогов