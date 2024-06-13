https://ria.ru/20240613/putin-1952696875.html

Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию

Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию - РИА Новости, 13.06.2024

Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию

Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:17

2024-06-13T19:17

2024-06-13T19:19

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин."При всех возможностях, которые открывает Россия международная кооперация, а мы будем ее развивать, несмотря на все ограничения, которые пытаются вводить в этом отношения из-за рубежа", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.Глава государства добавил, что РФ будет развивать контакты, но и развивать свою собственную науку.

https://ria.ru/20240613/putin-1952692297.html

россия

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россия, владимир путин