https://ria.ru/20240613/putin-1952696875.html
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию - РИА Новости, 13.06.2024
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию
Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:17
2024-06-13T19:17
2024-06-13T19:19
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин."При всех возможностях, которые открывает Россия международная кооперация, а мы будем ее развивать, несмотря на все ограничения, которые пытаются вводить в этом отношения из-за рубежа", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.Глава государства добавил, что РФ будет развивать контакты, но и развивать свою собственную науку.
https://ria.ru/20240613/putin-1952692297.html
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россия, владимир путин
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию
Путин: РФ будет развивать международную науку, несмотря на помехи из-за рубежа
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При всех возможностях, которые открывает Россия международная кооперация, а мы будем ее развивать, несмотря на все ограничения, которые пытаются вводить в этом отношения из-за рубежа", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Глава государства добавил, что РФ будет развивать контакты, но и развивать свою собственную науку.