Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 13.06.2024 (обновлено: 19:19 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952696875.html
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию - РИА Новости, 13.06.2024
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию
Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:17
2024-06-13T19:19
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952653636_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_9d7e38d42339b7682149378b53454e0e.jpg
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин."При всех возможностях, которые открывает Россия международная кооперация, а мы будем ее развивать, несмотря на все ограничения, которые пытаются вводить в этом отношения из-за рубежа", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.Глава государства добавил, что РФ будет развивать контакты, но и развивать свою собственную науку.
https://ria.ru/20240613/putin-1952692297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952653636_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_669308db6702799fb376811220ab1f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил о намерении России развивать международную научную кооперацию

Путин: РФ будет развивать международную науку, несмотря на помехи из-за рубежа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При всех возможностях, которые открывает Россия международная кооперация, а мы будем ее развивать, несмотря на все ограничения, которые пытаются вводить в этом отношения из-за рубежа", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Глава государства добавил, что РФ будет развивать контакты, но и развивать свою собственную науку.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин заявил, что ни у кого не пропадает желание работать с Россией
Вчера, 19:05
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала