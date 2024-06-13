https://ria.ru/20240613/putin-1952691594.html

Путин уверен, что заинтересованность в научной работе с Россией будет расти

Путин уверен, что заинтересованность в научной работе с Россией будет расти - РИА Новости, 13.06.2024

Путин уверен, что заинтересованность в научной работе с Россией будет расти

Президент России Владимир Путин уверен, что заинтересованность к совместной научной работе с Россией у иностранных партнеров будет расти. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:04

2024-06-13T19:04

2024-06-13T19:04

россия

владимир путин

брикс

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что заинтересованность к совместной научной работе с Россией у иностранных партнеров будет расти. "Что касается наших ближайших соседей в рамках БРИКС, и шире мы будем делать, мы будем работать со всеми, кто хочет, а с учетом того, что возможности наши повышаются с запуском соответствующих установок везде по всей стране, и заинтересованность к совместной работе будет не только сохраняться, а будет расти, здесь нет никаких сомнений", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html

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россия, владимир путин, брикс