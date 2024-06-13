https://ria.ru/20240613/putin-1952681134.html

Путин пообещал использовать результаты научных проектов как трамплин

Путин пообещал использовать результаты научных проектов как трамплин - РИА Новости, 13.06.2024

Путин пообещал использовать результаты научных проектов как трамплин

Президент России Владимир Путин пообещал, что результаты научных проектов будут использоваться как трамплин для дальнейшего развития. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:44

2024-06-13T18:44

2024-06-13T18:44

наука

россия

владимир путин

наука

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что результаты научных проектов будут использоваться как трамплин для дальнейшего развития. "Я хочу вас поблагодарить за то, что вы здесь работаете. Второе - поздравить вас с результатами. И третье - по сути не остается ничего другого, кроме как обратить внимание моих коллег из администрации президента, из правительства на то, что вы сейчас сказали. Вложены средства, получены результаты, это не должно просто остаться на том уровне, хорошем, пускай высоком, остаться и потихонечку здесь чахнуть. Наоборот, это надо использовать как трамплин для дальнейшего развития. Мы постараемся так и сделать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, наука