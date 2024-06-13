Путин пообещал использовать результаты научных проектов как трамплин
Путин: результаты научных проектов будут использованы как трамплин для развития
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что результаты научных проектов будут использоваться как трамплин для дальнейшего развития.
"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы здесь работаете. Второе - поздравить вас с результатами. И третье - по сути не остается ничего другого, кроме как обратить внимание моих коллег из администрации президента, из правительства на то, что вы сейчас сказали. Вложены средства, получены результаты, это не должно просто остаться на том уровне, хорошем, пускай высоком, остаться и потихонечку здесь чахнуть. Наоборот, это надо использовать как трамплин для дальнейшего развития. Мы постараемся так и сделать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.