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Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
18:40 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952680113.html
Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России
Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России - РИА Новости, 13.06.2024
Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России
Создание международного центра "Мегасайенс", который объединит различные проекты, отвечает интересам России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:40
2024-06-13T18:40
наука
россия
владимир путин
брикс
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Создание международного центра "Мегасайенс", который объединит различные проекты, отвечает интересам России, заявил президент России Владимир Путин. "Мы его (международный центр "Мегасайенс" - ред.) будем делать... Это точно соответствует нашим интересам и интересам наших партнеров... ", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. На правительственном уровне ставят барьеры, но на уровне взаимоотношений между заинтересованными специалистами контакты продолжаются, в том числе среди партнеров стран БРИКС, отметил Путин.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html
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россия, владимир путин, брикс
Наука, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России

Путин: создание международного центра "Мегасайенс" отвечает интересам России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Создание международного центра "Мегасайенс", который объединит различные проекты, отвечает интересам России, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы его (международный центр "Мегасайенс" - ред.) будем делать... Это точно соответствует нашим интересам и интересам наших партнеров... ", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
На правительственном уровне ставят барьеры, но на уровне взаимоотношений между заинтересованными специалистами контакты продолжаются, в том числе среди партнеров стран БРИКС, отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров
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