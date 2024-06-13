https://ria.ru/20240613/putin-1952680113.html

Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России

Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России - РИА Новости, 13.06.2024

Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России

Создание международного центра "Мегасайенс", который объединит различные проекты, отвечает интересам России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:40

2024-06-13T18:40

2024-06-13T18:40

наука

россия

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952653636_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_9d7e38d42339b7682149378b53454e0e.jpg

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Создание международного центра "Мегасайенс", который объединит различные проекты, отвечает интересам России, заявил президент России Владимир Путин. "Мы его (международный центр "Мегасайенс" - ред.) будем делать... Это точно соответствует нашим интересам и интересам наших партнеров... ", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. На правительственном уровне ставят барьеры, но на уровне взаимоотношений между заинтересованными специалистами контакты продолжаются, в том числе среди партнеров стран БРИКС, отметил Путин.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, брикс