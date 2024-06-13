Путин заявил, что создание международного центра отвечает интересам России
Путин: создание международного центра "Мегасайенс" отвечает интересам России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Создание международного центра "Мегасайенс", который объединит различные проекты, отвечает интересам России, заявил президент России Владимир Путин.
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"Мы его (международный центр "Мегасайенс" - ред.) будем делать... Это точно соответствует нашим интересам и интересам наших партнеров... ", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
На правительственном уровне ставят барьеры, но на уровне взаимоотношений между заинтересованными специалистами контакты продолжаются, в том числе среди партнеров стран БРИКС, отметил Путин.