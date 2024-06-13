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Россия постоянно обращает внимание на молодых ученых, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
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18:37 13.06.2024 (обновлено: 18:56 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952679008.html
Россия постоянно обращает внимание на молодых ученых, заявил Путин
Россия постоянно обращает внимание на молодых ученых, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Россия постоянно обращает внимание на молодых ученых, заявил Путин
Российские власти постоянно обращают пристальное внимание на молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:37
2024-06-13T18:56
россия
владимир путин
андрей фурсенко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские власти постоянно обращают пристальное внимание на молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается молодых исследователей, то мы обращаем на это постоянное пристальное внимание", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Также он уточнил у помощника президента Андрей Фурсенко процент молодых ученых среди их общего количества. Президент предложил цифру в 60%, Фурсенко отметил, что всё-таки выходит менее 50%.
https://ria.ru/20240613/putin-1952678555.html
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россия, владимир путин, андрей фурсенко
Россия, Владимир Путин, Андрей Фурсенко
Россия постоянно обращает внимание на молодых ученых, заявил Путин

Путин: Россия постоянно обращаем пристальное внимание на молодых ученых

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские власти постоянно обращают пристальное внимание на молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается молодых исследователей, то мы обращаем на это постоянное пристальное внимание", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Также он уточнил у помощника президента Андрей Фурсенко процент молодых ученых среди их общего количества. Президент предложил цифру в 60%, Фурсенко отметил, что всё-таки выходит менее 50%.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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