Путин пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов
Путин пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над проблемой сокращения количества научных мегагрантов и посмотреть другие источники финансирования.
"Тем не менее, проблема - она есть, и мы обязательно над этим подумаем... Посмотрим на другие источники (финансирования - ред.) и постараемся не оставить это вот так вот без внимания", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными о сокращении числа мегагрантов.
Президент добавил, что российские власти будут расширять сроки предоставления и объемы финансирования грантов по программе мегагрантов для молодых ученых.
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"Мы будем дальше это делать, уже упоминал о том, что новый проект по этим мегагрантам на четыре года и 15 миллионов на год. Исследователь, по-моему, до 35 лет должен быть, и вот эти четыре года надо расширять, конечно, и объемы финансирования тоже, безусловно будем это делать, это как первый шаг", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.