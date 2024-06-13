https://ria.ru/20240613/putin-1952678032.html

Путин пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов

Путин пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024

Путин пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над проблемой сокращения количества научных мегагрантов и посмотреть другие источники финансирования. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:34

2024-06-13T18:34

2024-06-13T18:37

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над проблемой сокращения количества научных мегагрантов и посмотреть другие источники финансирования. "Тем не менее, проблема - она есть, и мы обязательно над этим подумаем... Посмотрим на другие источники (финансирования - ред.) и постараемся не оставить это вот так вот без внимания", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными о сокращении числа мегагрантов.Президент добавил, что российские власти будут расширять сроки предоставления и объемы финансирования грантов по программе мегагрантов для молодых ученых."Мы будем дальше это делать, уже упоминал о том, что новый проект по этим мегагрантам на четыре года и 15 миллионов на год. Исследователь, по-моему, до 35 лет должен быть, и вот эти четыре года надо расширять, конечно, и объемы финансирования тоже, безусловно будем это делать, это как первый шаг", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/putin-1952652795.html

https://ria.ru/20240613/putin-1952672898.html

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россия, владимир путин