https://ria.ru/20240613/putin-1952672067.html

Путин пообещал молодым исследователям поддержку

Путин пообещал молодым исследователям поддержку - РИА Новости, 13.06.2024

Путин пообещал молодым исследователям поддержку

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:17

2024-06-13T18:17

2024-06-13T18:17

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах. "Без всяких сомнений будем стараться поддерживать молодых исследователей, начиная со старших курсов университетов и вузов. В общем, здесь сомнений быть не может", - сказал президент России на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html

россия

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россия, владимир путин