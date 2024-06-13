https://ria.ru/20240613/putin-1952672067.html
Путин пообещал молодым исследователям поддержку
Путин пообещал молодым исследователям поддержку - РИА Новости, 13.06.2024
Путин пообещал молодым исследователям поддержку
Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:17
2024-06-13T18:17
2024-06-13T18:17
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах. "Без всяких сомнений будем стараться поддерживать молодых исследователей, начиная со старших курсов университетов и вузов. В общем, здесь сомнений быть не может", - сказал президент России на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html
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россия, владимир путин
Путин пообещал молодым исследователям поддержку
Путин: будем поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах.
"Без всяких сомнений будем стараться поддерживать молодых исследователей, начиная со старших курсов университетов и вузов. В общем, здесь сомнений быть не может", - сказал президент России на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.