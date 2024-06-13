https://ria.ru/20240613/putin-1952663132.html

Путин заявил о минусах сокращения числа научных мегагрантов

Путин заявил о минусах сокращения числа научных мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024

Путин заявил о минусах сокращения числа научных мегагрантов

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение количества мегагрантов даже при увеличении объемов финансирования имеет минусы. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:01

2024-06-13T18:01

2024-06-13T18:16

наука

владимир путин

россия

наука

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение количества мегагрантов даже при увеличении объемов финансирования имеет минусы."Сокращение количества грантов даже при увеличении их объемов финансирования имеет минусы. Я понимаю, имеет минусы", - сказал Путин во время встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.Он отметил, что те проекты, которые не вошли в число победителей, не теряют и стараются поднять: есть как минимум два таких проекта, которые получили поддержку и получат.

https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, наука