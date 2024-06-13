Путин заявил о минусах сокращения числа научных мегагрантов
Путин заявил, что сокращение числа научных мегагрантов имеет минусы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение количества мегагрантов даже при увеличении объемов финансирования имеет минусы.
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"Сокращение количества грантов даже при увеличении их объемов финансирования имеет минусы. Я понимаю, имеет минусы", - сказал Путин во время встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Он отметил, что те проекты, которые не вошли в число победителей, не теряют и стараются поднять: есть как минимум два таких проекта, которые получили поддержку и получат.