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Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024
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17:39 13.06.2024 (обновлено: 17:42 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952652795.html
Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов
Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов
Принято решение увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 миллионов рублей в год и продлить сроки с 3 до 5 лет, этот горизонт может быть еще... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:39
2024-06-13T17:42
экономика
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Принято решение увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 миллионов рублей в год и продлить сроки с 3 до 5 лет, этот горизонт может быть еще расширен, сообщил президент России Владимир Путин. "Принято решение о том, чтобы увеличить объем финансирования до 100 миллионов в год и продлить срок, потому что, насколько я понимаю, мы, по-моему, с вами тоже встречались и с некоторыми тоже другими коллегами, чтобы был виден горизонт планирования. И решение такое: увеличить до 100 миллионов и увеличить с 3 до 5 лет эту работу с правом продлить еще на 3 года", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Путин добавил, что для некоторых направлений исследований этого может быть тоже недостаточно. "Не исключаю, что мы можем расширить этот горизонт", - сказал президент.
https://ria.ru/20240613/putin-1952651797.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов

Путин: сроки и финансирование программы мегагрантов могут быть еще раз расширены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Архивное фото
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Принято решение увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 миллионов рублей в год и продлить сроки с 3 до 5 лет, этот горизонт может быть еще расширен, сообщил президент России Владимир Путин.
"Принято решение о том, чтобы увеличить объем финансирования до 100 миллионов в год и продлить срок, потому что, насколько я понимаю, мы, по-моему, с вами тоже встречались и с некоторыми тоже другими коллегами, чтобы был виден горизонт планирования. И решение такое: увеличить до 100 миллионов и увеличить с 3 до 5 лет эту работу с правом продлить еще на 3 года", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Вчера, 17:36
Путин добавил, что для некоторых направлений исследований этого может быть тоже недостаточно.
"Не исключаю, что мы можем расширить этот горизонт", - сказал президент.
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