https://ria.ru/20240613/putin-1952652795.html

Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов

Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024

Путин не исключил повторного расширения программы мегагрантов

Принято решение увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 миллионов рублей в год и продлить сроки с 3 до 5 лет, этот горизонт может быть еще... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:39

2024-06-13T17:39

2024-06-13T17:42

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952647391_0:431:2873:2047_1920x0_80_0_0_88e783b249f188e20a146c8ee0d2edc0.jpg

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Принято решение увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 миллионов рублей в год и продлить сроки с 3 до 5 лет, этот горизонт может быть еще расширен, сообщил президент России Владимир Путин. "Принято решение о том, чтобы увеличить объем финансирования до 100 миллионов в год и продлить срок, потому что, насколько я понимаю, мы, по-моему, с вами тоже встречались и с некоторыми тоже другими коллегами, чтобы был виден горизонт планирования. И решение такое: увеличить до 100 миллионов и увеличить с 3 до 5 лет эту работу с правом продлить еще на 3 года", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Путин добавил, что для некоторых направлений исследований этого может быть тоже недостаточно. "Не исключаю, что мы можем расширить этот горизонт", - сказал президент.

https://ria.ru/20240613/putin-1952651797.html

https://ria.ru/20240613/putin-1952639364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин