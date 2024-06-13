https://ria.ru/20240613/putin-1952651693.html

Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.06.2024

Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть на полгода, до 31 декабря, соответствующий указ... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:36

2024-06-13T17:36

2024-06-13T17:40

владимир путин

экономика

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть на полгода, до 31 декабря, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2024 года" словами "до 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, цены на нефть