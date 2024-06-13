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Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.06.2024
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17:36 13.06.2024 (обновлено: 17:40 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952651693.html
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.06.2024
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть на полгода, до 31 декабря, соответствующий указ... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:36
2024-06-13T17:40
владимир путин
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть на полгода, до 31 декабря, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2024 года" словами "до 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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владимир путин, экономика, россия, цены на нефть
Владимир Путин, Экономика, Россия, Цены на нефть
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил до 31 декабря указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть на полгода, до 31 декабря, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2024 года" словами "до 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.
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