https://ria.ru/20240613/putin-1952651483.html

Путин допустил привлечение частного бизнеса для финансирования мегагрантов

Путин допустил привлечение частного бизнеса для финансирования мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024

Путин допустил привлечение частного бизнеса для финансирования мегагрантов

Президент РФ Владимир Путин допустил привлечение частного бизнеса для финансирования научных мегагрантов. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:35

2024-06-13T17:35

2024-06-13T18:16

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил привлечение частного бизнеса для финансирования научных мегагрантов. "Можно, конечно, привлекать и частное финансирование, но мы с вами понимаем, что это прежде всего серьёзные, крупные компании, они вкладывают деньги в основном в прикладные направления, исследованиями которых они могут воспользоваться, но не только", - сказал Путин в ходе встречи с получателем мегагрантов и ведущими учёными.Глава российского государства отметил, что несколько лет назад договорились с представителями крупных компаний, что они будут вкладывать средства в том числе в исследования, которые не приносят скорой отдачи."Они делают это. Здесь тоже можно в известной степени их перенацелить, перенаправить и договориться об их софинансировании. Но если они видят возможность получения результатов для каких-то прикладных направлений, то это резко может поднять уровень их соучастия в этой деятельности", - сказал Путин.Он подытожил, что первый шаг - это увеличение срока и объёма финансирования программы, возможность продления."По этому пути пойдём, возможно, кстати говоря, для молодых исследователей там у нас по моему 15 миллионов на 4 года мы тоже продлеваем срок этих программ. Так что в целом то что вы предлагаете, мы так и будем делать", - подчеркнул президент РФ.Ранее Путин сообщил о том, что принято решение увеличить объем финансирования программы мегагрантов до 100 миллионов рублей в год и продлить ее срок с 3 до 5 лет. Он также отметил, что этот горизонт может быть еще расширен.

https://ria.ru/20240613/putin-1952639364.html

https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html

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россия, владимир путин