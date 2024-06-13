https://ria.ru/20240613/putin-1952646355.html

Россия открыта для научного сотрудничества, заявил Путин

Россия открыта для научного сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024

Россия открыта для научного сотрудничества, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ничего не закрывает, не прячет и открыта для научного сотрудничества с другими странами. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:24

2024-06-13T17:24

2024-06-13T17:46

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ничего не закрывает, не прячет и открыта для научного сотрудничества с другими странами."Мы ничего не закрываем, ничего не прячем. Мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе. Мы открыты для того, чтобы результаты вашей работы были использованы не только в России, но и в других странах", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/putin-1952645456.html

россия

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2024

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россия, владимир путин