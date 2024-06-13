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Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин - РИА Новости, 13.06.2024
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17:22 13.06.2024 (обновлено: 17:27 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952645853.html
Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин
Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин
Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направлений и уже приносит результаты, сказал президент России... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:22
2024-06-13T17:27
владимир путин
дубна
россия
объединенный институт ядерных исследований
nica (nuclotron-based ion collider facility)
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направлений и уже приносит результаты, сказал президент России Владимир Путин."Проект NICA, о котором мы говорим, который мы осуществляем, как раз связан именно с этим - именно с познанием того, каким образом произошла Вселенная, как она развивалась. И на первый взгляд это не имеет практического результата на сегодняшний день, это не прикладная вроде как сфера исследований, но тем не менее в периметре того, что происходит - здесь идет работа и по микроэлектронике, и по биологии, и по целому ряду других направлений, и это уже сегодня начинает приносить конкретные результаты не только для российской экономики, российской науки, прикладной науки, для сфер деятельности, которые так нужны для человека", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/putin-1952646355.html
дубна
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владимир путин, дубна, россия, объединенный институт ядерных исследований, nica (nuclotron-based ion collider facility)
Владимир Путин, Дубна, Россия, Объединенный институт ядерных исследований, NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility)
Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин

Путин: проект NICA связан с познанием Вселенной, он уже приносит результаты

Владимир Путин осматривает коллайдер NICA
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направлений и уже приносит результаты, сказал президент России Владимир Путин.
"Проект NICA, о котором мы говорим, который мы осуществляем, как раз связан именно с этим - именно с познанием того, каким образом произошла Вселенная, как она развивалась. И на первый взгляд это не имеет практического результата на сегодняшний день, это не прикладная вроде как сфера исследований, но тем не менее в периметре того, что происходит - здесь идет работа и по микроэлектронике, и по биологии, и по целому ряду других направлений, и это уже сегодня начинает приносить конкретные результаты не только для российской экономики, российской науки, прикладной науки, для сфер деятельности, которые так нужны для человека", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Россия открыта для научного сотрудничества, заявил Путин
Вчера, 17:24
 
Владимир ПутинДубнаРоссияОбъединенный институт ядерных исследованийNICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility)
 
 
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