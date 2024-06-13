https://ria.ru/20240613/putin-1952645853.html

Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин

Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин - РИА Новости, 13.06.2024

Проект NICA связан с познанием Вселенной, рассказал Путин

Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направлений и уже приносит результаты, сказал президент России... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:22

2024-06-13T17:22

2024-06-13T17:27

владимир путин

дубна

россия

объединенный институт ядерных исследований

nica (nuclotron-based ion collider facility)

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направлений и уже приносит результаты, сказал президент России Владимир Путин."Проект NICA, о котором мы говорим, который мы осуществляем, как раз связан именно с этим - именно с познанием того, каким образом произошла Вселенная, как она развивалась. И на первый взгляд это не имеет практического результата на сегодняшний день, это не прикладная вроде как сфера исследований, но тем не менее в периметре того, что происходит - здесь идет работа и по микроэлектронике, и по биологии, и по целому ряду других направлений, и это уже сегодня начинает приносить конкретные результаты не только для российской экономики, российской науки, прикладной науки, для сфер деятельности, которые так нужны для человека", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/putin-1952646355.html

дубна

россия

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владимир путин, дубна, россия, объединенный институт ядерных исследований, nica (nuclotron-based ion collider facility)