https://ria.ru/20240613/putin-1952645456.html
Путин рассказал о разработке комплекса NICA
Путин рассказал о разработке комплекса NICA - РИА Новости, 13.06.2024
Путин рассказал о разработке комплекса NICA
Президент РФ Владимир Путин, говоря о разработке комплекса NICA, заявил, что российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:21
2024-06-13T17:21
2024-06-13T17:25
наука
владимир путин
россия
технологии
наука
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о разработке комплекса NICA, заявил, что российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя."Наши производители справляются со всеми этими работами. Нет практически ни одного сбоя", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/putin-1952639784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, технологии, наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Технологии, Наука
Путин рассказал о разработке комплекса NICA
Путин: российские производители справляются с заказами для комплекса NICA