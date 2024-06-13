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Путин рассказал о разработке комплекса NICA - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
17:21 13.06.2024 (обновлено: 17:25 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952645456.html
Путин рассказал о разработке комплекса NICA
Путин рассказал о разработке комплекса NICA - РИА Новости, 13.06.2024
Путин рассказал о разработке комплекса NICA
Президент РФ Владимир Путин, говоря о разработке комплекса NICA, заявил, что российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:21
2024-06-13T17:25
наука
владимир путин
россия
технологии
наука
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о разработке комплекса NICA, заявил, что российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя."Наши производители справляются со всеми этими работами. Нет практически ни одного сбоя", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/putin-1952639784.html
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владимир путин, россия, технологии, наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Технологии, Наука
Путин рассказал о разработке комплекса NICA

Путин: российские производители справляются с заказами для комплекса NICA

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о разработке комплекса NICA, заявил, что российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя.
"Наши производители справляются со всеми этими работами. Нет практически ни одного сбоя", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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