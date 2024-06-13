https://ria.ru/20240613/putin-1952645456.html

Путин рассказал о разработке комплекса NICA

Путин рассказал о разработке комплекса NICA - РИА Новости, 13.06.2024

Путин рассказал о разработке комплекса NICA

Президент РФ Владимир Путин, говоря о разработке комплекса NICA, заявил, что российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:21

2024-06-13T17:21

2024-06-13T17:25

наука

владимир путин

россия

технологии

наука

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о разработке комплекса NICA, заявил, что российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя."Наши производители справляются со всеми этими работами. Нет практически ни одного сбоя", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/putin-1952639784.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, технологии, наука