https://ria.ru/20240613/putin-1952644219.html
Путин прокомментировал отклонения от графика в проекте коллайдера NICA
Путин прокомментировал отклонения от графика в проекте коллайдера NICA - РИА Новости, 13.06.2024
Путин прокомментировал отклонения от графика в проекте коллайдера NICA
Президент России Владимир Путин заявил, что проект создания коллайдера NICA сдвигается вправо, но все принципиальные вопросы решаются, у партнеров тоже... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:20
2024-06-13T17:20
2024-06-13T17:49
россия
владимир путин
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ДУБНА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проект создания коллайдера NICA сдвигается вправо, но все принципиальные вопросы решаются, у партнеров тоже происходят сдвиги по срокам. "К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои, но с этими сбоями мы справляемся. Несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо, но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас", - сказал глава государства в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Как отметил президент, в целом при объединении усилий можно было бы действовать более эффективно. "Уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться. Но наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240613/nauka-1952639881.html
https://ria.ru/20240329/uchenye-1936532411.html
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россия, владимир путин
Путин прокомментировал отклонения от графика в проекте коллайдера NICA
Путин: проект создания коллайдера NICA сдвигается вправо, все вопросы решаются
ДУБНА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проект создания коллайдера NICA сдвигается вправо, но все принципиальные вопросы решаются, у партнеров тоже происходят сдвиги по срокам.
"К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои, но с этими сбоями мы справляемся. Несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо, но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас", - сказал глава государства в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Как отметил президент, в целом при объединении усилий можно было бы действовать более эффективно.
"Уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться. Но наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах", - добавил Путин.