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Развитие науки будет обеспечено, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
17:15 13.06.2024 (обновлено: 17:33 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952639784.html
Развитие науки будет обеспечено, заявил Путин
Развитие науки будет обеспечено, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Развитие науки будет обеспечено, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие будет обеспечено, он отметил, что Россия... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:15
2024-06-13T17:33
наука
владимир путин
россия
наука
технологии
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие будет обеспечено, он отметил, что Россия справляется со сбоями, возникшими при реализации научного проекта в Дубне из-за недружественных стран."Наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах. Развитие будет обеспечено, что приятно отметить, как сейчас ваш коллега мне рассказывал, когда они ставят задачи перед нашими предприятиями, перед научными центрами разработать то или иное, что раньше мы получали от наших партнеров из-за рубежа, наши производители справляются со всеми этими работами, нет практически ни одного сбоя", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/putin-1952645456.html
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владимир путин, россия, наука, технологии, навигатор абитуриента
Наука, Владимир Путин, Россия, Наука, Технологии, Навигатор абитуриента
Развитие науки будет обеспечено, заявил Путин

Путин: наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие будет обеспечено, он отметил, что Россия справляется со сбоями, возникшими при реализации научного проекта в Дубне из-за недружественных стран.
"Наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах. Развитие будет обеспечено, что приятно отметить, как сейчас ваш коллега мне рассказывал, когда они ставят задачи перед нашими предприятиями, перед научными центрами разработать то или иное, что раньше мы получали от наших партнеров из-за рубежа, наши производители справляются со всеми этими работами, нет практически ни одного сбоя", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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