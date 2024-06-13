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Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков - РИА Новости, 13.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:10 13.06.2024 (обновлено: 07:11 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/protasov-1952470877.html
Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков
Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков - РИА Новости, 13.06.2024
Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков
Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:10
2024-06-13T07:11
пмэф-2024
экономика
волгоградская область
россия
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его характеристиках, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он также напомнил, что до заморозков - в первом квартале - отечественное виноделие показало хорошие результаты - на 30% выросло производство в сравнении с 2023 годом. "После этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области. В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически - уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников", - объяснил Протасов. Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240518/merkushev-1946764455.html
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экономика, волгоградская область, россия, максим протасов, роскачество
ПМЭФ-2024, Экономика, Волгоградская область, Россия, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков

Роскачество: качество российского вина может возрасти из-за заморозков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его характеристиках, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Он также напомнил, что до заморозков - в первом квартале - отечественное виноделие показало хорошие результаты - на 30% выросло производство в сравнении с 2023 годом.
Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Виталий Меркушев: виноделие в России превращается в серьезный бизнес
18 мая, 12:00
"После этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области. В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически - уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников", - объяснил Протасов.
Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаВолгоградская областьРоссияМаксим ПротасовРоскачество
 
 
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