https://ria.ru/20240613/protasov-1952470877.html

Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков

Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков - РИА Новости, 13.06.2024

Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков

Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:10

2024-06-13T07:10

2024-06-13T07:11

пмэф-2024

экономика

волгоградская область

россия

максим протасов

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его характеристиках, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он также напомнил, что до заморозков - в первом квартале - отечественное виноделие показало хорошие результаты - на 30% выросло производство в сравнении с 2023 годом. "После этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области. В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически - уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников", - объяснил Протасов. Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240518/merkushev-1946764455.html

https://ria.ru/20240610/minpromtorg-1951896319.html

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, волгоградская область, россия, максим протасов, роскачество