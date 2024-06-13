https://ria.ru/20240613/protasov-1952195089.html

Максим Протасов: не допустим, чтобы на полках была некачественная продукция

Максим Протасов: не допустим, чтобы на полках была некачественная продукция - РИА Новости, 13.06.2024

Максим Протасов: не допустим, чтобы на полках была некачественная продукция

Далеко не весь мед на полках российских магазинов является настоящим, как и не все звезды отелей соответствуют их реальному уровню сервиса. Сколько гостиниц в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:00

2024-06-13T10:00

2024-06-13T13:21

интервью

экономика

россия

китай

ближний восток

максим протасов

роскачество

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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Далеко не весь мед на полках российских магазинов является настоящим, как и не все звезды отелей соответствуют их реальному уровню сервиса. Сколько гостиниц в России уже получили знак Muslim Friendly, и когда такая система заработает для гостей из Поднебесной, зачем нужно регулирование маркетплейсов, нужен ли новый ГОСТ на икру, и как на качестве вина отразятся майские заморозки, в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. Беседовала Анна Шавырина.– Максим Александрович, вы в своей работе много внимания уделяете стандартам качества продуктов питания. Расскажите, как идет процесс изменений в ГОСТе на икру?– Подобный ГОСТ в рамках стандарта Роскачества уже разрабатывался – мы смотрели на реальный уровень соли в существующей на полке продукции. В старом ГОСТе уровень соли был существенно завышен, и, к сожалению, это выталкивало в серую зону российских производителей. Выпуская продукцию по ГОСТу, они не могли положить столько соли, сколько написано в стандарте, потому что икра становилась настолько соленой, что спрос на нее падал. В этом смысле предварительный ГОСТ, разработанный нами пару лет назад, позволил снизить количество соли. Мы также смотрели, изменится ли качество на рынке, возрастет ли число испорченной продукции на полке, но такого не произошло. Сейчас мы понимаем, что наш предварительный ГОСТ может стать государственным. Вот в чем суть изменений, и они будут приняты уже в этом году.– По вашим оценкам, спрос и потребление рыбы и морепродуктов в целом в стране поменялось?– К сожалению, за последние практически пять лет потребление рыбопродукции в стране сокращалось – на четверть. В том числе это было связано с тем, что молодежь не хочет готовить сама. Но мы с большой радостью можем сказать, что в первом квартале 2024 года уровень потребления рыбы в России впервые за продолжительное время вырос. Я думаю, что это связано и с улучшением правил продажи, и с улучшением качества.– В этом году потребление продолжит расти?– Мы верим в это, отрицательный тренд переломлен.– Следит ли Роскачество за тем, как меняются продажи товаров и отношение к ним потребителей после выхода ваших исследований?– Да, это подтверждает статистика розничных сетей. Это действительно инструмент мягкой силы, когда умный потребитель выбирает с полки более качественную продукцию и не покупает товар, который получил от нас низкий рейтинг. Сейчас около 300 продуктов на российском рынке с нашим "Знаком качества" и каждый из них фиксирует рост продаж – по прошлому году на 32%.А что касается выявляемых нарушений, то большая часть продукции оперативно снимается с полок. Но что самое важное – реагируют и сами потребители. Ритейлеры нам рассказывают, если вдруг они не снимают оперативно какой-либо продукт с полок, сами покупатели говорят: "Почему это у вас еще продается, ведь Роскачество сказало, что рейтинг товара низкий".– Спрос на какой из отмеченных вами товаров вырос сильнее всего?– Это продукция разных категорий: и кондитерские изделия, и продукция легкой промышленности, и медовая продукция. И говоря, кстати, про мед не могу не сказать следующее – сейчас мы находимся в очень сложном переходном периоде после вступления в силу закона. Уже нельзя производить мед из искусственных заменителей (глюкозно-фруктозного, мальтозного сиропа) и называть при этом медом. После вступления в силу закона мы еженедельно проводим веерные исследования для того, чтобы на полках сетей осталась только продукция, производимая по ГОСТу. Однако до сих пор мы выявляем серьезные объемы продукции, которая производится по техническим условиям, называется медом, но им не является совершенно. Та работа, которая проводится нами по данной категории, точно также, как и по рыбной, и мясной, и по молочной будет продолжена. Мы не допустим того, чтобы на полках присутствовала некачественная продукция.И я еще раз призываю ритейлеров, несмотря на то, что есть переходный период до 1 сентября, когда формально по техническим условиям можно ставить на полку глюкозно-фруктозную массу вместо меда и писать, что это мед, не ждать. Потому что мы все равно расскажем потребителям о том, кто вводит их в заблуждение.Но есть и цифры, которыми точно можно похвастаться – еще недавно в таких проблемных товарных категориях средний уровень фальсификата составлял 11%, а по результатам 2023 года эта цифра опустилась ниже 9%. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет не про весь российский рынок в целом, а именно в проблемных категориях, достаточно невысокой цены, где риск фальсификации гораздо выше, чем в среднем по рынку.– Все ли производители и продавцы обычно исправляются после исследований?– Количество рецидивистов, которые не реагируют пока на наши рекомендации, снижается с каждым месяцем. Мы рады, что по итогам первого квартала текущего года 84% производителей торговых сетей в первые две недели после получения информации от Роскачества проводят корректирующие действия, сообщают нам о том, что они изменили в маркировке, в этикетке и так далее. А дальше мы выходим на повторное исследование, проверяем, исправились они или нет.О тех, кто не идет на повышение качества, заботятся сами сети, выводя их продукцию из ассортимента, а также наши коллеги из контрольно-надзорных органов. Более семи тысяч мер реагирования только за 2023 год было принято по тем производителям или сетям, которые не исправились. Те, кто этого не делает, не имеют перспектив на российском рынке.– Сотрудничают ли с вами маркетплейсы?– Сегмент онлайн-торговли галопирующе растет и будет продолжать расти. Мы с вами видим, что остались буквально доли процента потребителей, которые пользуются только офлайн-торговлей и не покупают что-то в онлайне. Для нас очень важно, чтобы онлайн-ритейлеры были так же честны, как и офлайн-ритейлеры. Для этого, например, был создан реестр доверенных онлайн-площадок.– Получается, Роскачество поддерживает госрегулирование маркетплейсов?– Мы поддерживаем регулирование. Кроме того, в техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент как стандартизация в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов и, что очень важно, снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями. Они будут понимать, что данный маркетплейс работает по ГОСТу.– Когда эти стандарты увидят свет?– Комитет принял решение, что планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год, то есть разработка начинается сейчас. В следующем году мы должны их принять.– Не фиксируете ли вы новые виды мошенничества, в частности с подменой товара, заказанного онлайн?– Мошенничество со стороны продавцов, находящихся на площадках маркетплейсов, мы фиксируем только в отношении иностранных магазинов, когда товар приходит совсем не тот или не приходит вовсе. Российские маркетплейсы в таком были не замечены.– Как, по мнению Роскачества, сейчас обстоит ситуация с табачным рынком в России?– В табачной категории мы провели исследование вейпов. Главное, что нас интересовало – насколько правила торговли, установленные в отношении этой продукции, исполняются. Оказалось, что более 70% точек, которые мы исследовали по всей стране, не соблюдали требования выкладки и продаж вейпов. Это не может не расстраивать, потому что нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов.Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки.– Также был анонсирован мониторинг рынка БАДов – состоялся ли он? Каковы результаты?– Сам рынок тоже стремительно развивается: если в 2020 году он составлял чуть более 50 миллиардов рублей, в 2022 – более 100, сейчас еще прибавил десяток процентов. При этом оценка объемов контрафактных БАДов, которые продаются на рынке, – примерно 15-20 миллиардов рублей.Исследование проходит прямо сейчас, мы смотрим на то, прошел ли БАД госрегистрацию, нет ли в его составе запрещенных и вредных ингредиентов, насколько корректная информация на маркировке (для чего он, для какого пола и так далее). Также важно отделить от БАДов медицинские препараты, которые неверно зарегистрированы.– Что еще планируете проверить?– Мы продолжим исследование школьной одежды, более того, надеемся, что ГОСТ в этом году уже будет принят. Также нами запущена разработка стандарта на зеленую косметику.– Не могу не спросить – как отразятся недавние майские заморозки на объемах производства и качестве российского вина?– Начнем с того, что первый квартал, когда еще не было заморозков, мы фиксировали очень радостную статистику – на 30% выросло производство российского вина в сравнении с 2023 годом. Да, после этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области.В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников.– С наступлением лета и теплой погоды хочется, конечно, спросить про отели. Роскачество ранее предлагало перевести стандарт China Friendly в статус ГОСТа, что сейчас с этим предложением?– China Friendly – это стандарт дружелюбия к нашим китайским гостям, он был разработан нами с коллегами из ассоциации "Мир без границ" и сейчас внедрен в качестве добровольной сертификации. Роскачество уже начало проверку, инспекцию и сертификацию предприятий. Это необходимо, чтобы проверить, насколько хорошо работают наши эксперты, насколько понятны эти стандарты, в том числе нашим гостям из КНР, поскольку сертификаты будут признаваться и на рынке Китая. Уже на первичном этапе тестирования мы поймем, можно ли стандарт в текущем виде превращать в ГОСТ, или его нужно слегка скорректировать. Но работа по его переводу в ГОСТ, безусловно, будет продолжена.– Помимо China Friendly в России есть сертификаты Muslim Friendly. Сколько их было выдано в этом году?– До четверти объема мирового рынка потребления гостиничных услуг обеспечивают гости из исламских стран. И в России сейчас в тройку основных туристов входят туристы из стран Ближнего Востока, нам необходимо предоставить им адекватный уровень дружелюбия и сервиса.В настоящий момент нами завершен процесс сертификации двух гостиниц – это "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Альфа" в составе гостиничного комплекса "Измайлово" в Москве. Это разные категории и разные регионы, как раз для того, чтобы посмотреть, как хорошо этот стандарт внедряется в работу. Еще 30 заявок стоят в очереди от гостиниц, ресторанов и иных заведений. Я уверен, что несмотря на сложность прохождения процедуры, количество заведений, которые получат от Роскачества знак Muslim Friendly, будет множиться буквально каждую неделю.Лидер в международном рейтинге стран, которые эффективно внедряют систему Muslim Friendly, сейчас Малайзия. Наша задача – войти в тройку стран-лидеров в этом рейтинге.– Будут ли как-то отдельно обозначены такие объекты на картах? Может быть, появится специальное приложение?– Главная цель, чтобы об этом, конечно, знало не руководство гостиницы, а гости, для которых данный знак станет тем самым индикатором, причиной выбора того или иного отеля, ресторана. Поэтому максимальное распространение информации о сертификации является важнейшей задачей Роскачества.И в случае China Friendly, и в случае Muslim Friendly, первый инструментарий – это внесение всех сертификатов в систему Росаккредитации, оттуда они могут выгружаться в любые системы. Эти данные можно будет получить и от Роскачества напрямую. В настоящий момент также уже существует договоренность с основными туристическими агрегаторами.Второе, для нас очень важны поисковые системы, как работающие в России, так и поисковики КНР, стран Ближнего Востока, чтобы наши потенциальные клиенты могли легко находить информацию и строить свой маршрут, исходя из нее.– Планировалось, что Роскачество вместе с Минэкономразвития будет вместе выдавать "новые" звезды отелям. Началась ли уже эта процедура?– Давайте разделим ответ на две части. Первая – это регуляторная составляющая, которая является сферой компетенции министерства и Росаккредитации. Здесь коллеги проводят гигантскую работу, связанную с повышением репутации и профессионализма тех организаций, которые ведут классификацию гостиниц и сертификацию гостиничного фонда.Мы, в свою очередь, сейчас активно развиваем работу собственного органа "Роскачество-Туризм". Уже порядка 30 гостиниц получили первые звезды от нас, и большое количество предприятий ожидает своей очереди.– Выданные вами звезды соответствовали тем, что ранее были присвоены отелям?– Не всегда.

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https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html

https://realty.ria.ru/20231225/roskachestvo-1917852033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, экономика, россия, китай, ближний восток, максим протасов, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)