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Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом - РИА Новости, 13.06.2024
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02:17 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/probeg-1952457486.html
Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом
Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом - РИА Новости, 13.06.2024
Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом
На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие экземпляры с малым пробегом. В чем кроется подвох, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T02:17
2024-06-13T02:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие экземпляры с малым пробегом. В чем кроется подвох, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.На сегодняшнем рынке мало кто стремится продать только что купленное новое авто, если с ним все в порядке. Исключения крайне редки. Если “свежие” машины попадают в продажу, с ними что-то нечисто, следует быть настороже, советует он.Во-первых, это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец “забывает” об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют.Во-вторых, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о “подставе”.И, наконец, в-третьих возможны технические проблемы. Машина может быть наскоро восстановлена после тяжелой аварии или просто начинает серьезно ломаться. Бывают и криминальные сценарии, например, авто в угоне."Так что, не стоит гнаться за сиюминутной выгодой, которая в ближайшем будущем может обернуться огромными проблемами", - подытожил Васильев.
https://ria.ru/20240426/auktsion-1942390029.html
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авто, егор васильев
Авто, Егор Васильев
Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом

Автоэксперт Васильев посоветовал осторожно покупать машины с малым пробегом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПраворульные хетчбэки марки Honda
Праворульные хетчбэки марки Honda - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Праворульные хетчбэки марки Honda. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие экземпляры с малым пробегом. В чем кроется подвох, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
На сегодняшнем рынке мало кто стремится продать только что купленное новое авто, если с ним все в порядке. Исключения крайне редки. Если “свежие” машины попадают в продажу, с ними что-то нечисто, следует быть настороже, советует он.
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Во-первых, это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец “забывает” об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют.
Во-вторых, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о “подставе”.
И, наконец, в-третьих возможны технические проблемы. Машина может быть наскоро восстановлена после тяжелой аварии или просто начинает серьезно ломаться. Бывают и криминальные сценарии, например, авто в угоне.
"Так что, не стоит гнаться за сиюминутной выгодой, которая в ближайшем будущем может обернуться огромными проблемами", - подытожил Васильев.
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