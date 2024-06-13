https://ria.ru/20240613/probeg-1952457486.html

Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом

Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом - РИА Новости, 13.06.2024

Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом

На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие экземпляры с малым пробегом. В чем кроется подвох, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T02:17

2024-06-13T02:17

2024-06-13T02:17

авто

егор васильев

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие экземпляры с малым пробегом. В чем кроется подвох, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.На сегодняшнем рынке мало кто стремится продать только что купленное новое авто, если с ним все в порядке. Исключения крайне редки. Если “свежие” машины попадают в продажу, с ними что-то нечисто, следует быть настороже, советует он.Во-первых, это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец “забывает” об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют.Во-вторых, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о “подставе”.И, наконец, в-третьих возможны технические проблемы. Машина может быть наскоро восстановлена после тяжелой аварии или просто начинает серьезно ломаться. Бывают и криминальные сценарии, например, авто в угоне."Так что, не стоит гнаться за сиюминутной выгодой, которая в ближайшем будущем может обернуться огромными проблемами", - подытожил Васильев.

https://ria.ru/20240426/auktsion-1942390029.html

https://ria.ru/20240331/avto-1936888821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, егор васильев