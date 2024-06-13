ЕС согласился продлить прием украинских беженцев
Страны ЕС согласились продлить прием украинских беженцев до марта 2026 года
Флаги с символикой Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Государства ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года, официальное решение будет принято после юридического согласования и перевода документа на языки ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания глав МВД в Брюсселе.
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"Совет ЕС приветствует предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для более чем четырех миллионов украинцев… Совет официально утвердит решение о продлении временной защиты после того, как будет выполнена юридическая подготовка и перевод на все языки ЕС", - говорится в документе.
Ранее на этой неделе Европейская комиссия официально выступила с предложением о продлении еще на год – до марта 2026 года механизма гражданской защиты для граждан Украины, который позволяет им находиться на территории стран Евросоюза, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинскому и социальному обслуживанию. В ЕК считают, что условия для возвращения беженцев на родину не созданы.
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"Еврокомиссия считает необходимым продлить временную защиту еще на год с 5 марта 2025 до 4 марта 2026 года… Условия для возвращения беженцев пока не достигнуты", - сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
Ранее в ЕК говорили, что предпочли бы не продлевать этот режим, который был введен в 2022 году и предполагает легальное нахождение беженцев на территории стран Евросоюза на срок до трех лет. Он должен прекратить действие в марте 2025 года. На территории стран ЕС в настоящее время официально зарегистрированы порядка четырех миллионов беженцев с Украины. -0-