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ЕС согласился продлить прием украинских беженцев - РИА Новости, 13.06.2024
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21:05 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/priem-1952721415.html
ЕС согласился продлить прием украинских беженцев
ЕС согласился продлить прием украинских беженцев - РИА Новости, 13.06.2024
ЕС согласился продлить прием украинских беженцев
Государства ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года, официальное решение будет принято... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:05
2024-06-13T21:05
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Государства ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года, официальное решение будет принято после юридического согласования и перевода документа на языки ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания глав МВД в Брюсселе. "Совет ЕС приветствует предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для более чем четырех миллионов украинцев… Совет официально утвердит решение о продлении временной защиты после того, как будет выполнена юридическая подготовка и перевод на все языки ЕС", - говорится в документе. Ранее на этой неделе Европейская комиссия официально выступила с предложением о продлении еще на год – до марта 2026 года механизма гражданской защиты для граждан Украины, который позволяет им находиться на территории стран Евросоюза, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинскому и социальному обслуживанию. В ЕК считают, что условия для возвращения беженцев на родину не созданы. "Еврокомиссия считает необходимым продлить временную защиту еще на год с 5 марта 2025 до 4 марта 2026 года… Условия для возвращения беженцев пока не достигнуты", - сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. Ранее в ЕК говорили, что предпочли бы не продлевать этот режим, который был введен в 2022 году и предполагает легальное нахождение беженцев на территории стран Евросоюза на срок до трех лет. Он должен прекратить действие в марте 2025 года. На территории стран ЕС в настоящее время официально зарегистрированы порядка четырех миллионов беженцев с Украины. -0-
https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html
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в мире, брюссель, украина, кристиан виганд, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Украина, Кристиан Виганд, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС согласился продлить прием украинских беженцев

Страны ЕС согласились продлить прием украинских беженцев до марта 2026 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Государства ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года, официальное решение будет принято после юридического согласования и перевода документа на языки ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания глав МВД в Брюсселе.
«
"Совет ЕС приветствует предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для более чем четырех миллионов украинцев… Совет официально утвердит решение о продлении временной защиты после того, как будет выполнена юридическая подготовка и перевод на все языки ЕС", - говорится в документе.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам
25 мая, 16:40
Ранее на этой неделе Европейская комиссия официально выступила с предложением о продлении еще на год – до марта 2026 года механизма гражданской защиты для граждан Украины, который позволяет им находиться на территории стран Евросоюза, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинскому и социальному обслуживанию. В ЕК считают, что условия для возвращения беженцев на родину не созданы.
«
"Еврокомиссия считает необходимым продлить временную защиту еще на год с 5 марта 2025 до 4 марта 2026 года… Условия для возвращения беженцев пока не достигнуты", - сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
Ранее в ЕК говорили, что предпочли бы не продлевать этот режим, который был введен в 2022 году и предполагает легальное нахождение беженцев на территории стран Евросоюза на срок до трех лет. Он должен прекратить действие в марте 2025 года. На территории стран ЕС в настоящее время официально зарегистрированы порядка четырех миллионов беженцев с Украины. -0-
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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15 апреля, 10:59
 
В миреБрюссельУкраинаКристиан ВигандЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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