https://ria.ru/20240613/pozhar-1952738633.html

Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов

Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов - РИА Новости, 13.06.2024

Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов

Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в районе станции метро "Динамо" в Москве составляет 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:29

2024-06-13T23:29

2024-06-13T23:29

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893000034_0:0:1836:1033_1920x0_80_0_0_59ac09857af81ec048514b47ea92ee00.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в районе станции метро "Динамо" в Москве составляет 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что возгорание тушат в здании в районе станции метро "Динамо" в Москве. "Сообщение поступило о пожаре адресу: САО, проезд 1-й Боткинский, дом 7. поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составляет 400 метров квадратных", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечено более 50 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)