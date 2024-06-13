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Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов - РИА Новости, 13.06.2024
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23:29 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/pozhar-1952738633.html
Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов
Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов - РИА Новости, 13.06.2024
Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов
Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в районе станции метро "Динамо" в Москве составляет 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:29
2024-06-13T23:29
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в районе станции метро "Динамо" в Москве составляет 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что возгорание тушат в здании в районе станции метро "Динамо" в Москве. "Сообщение поступило о пожаре адресу: САО, проезд 1-й Боткинский, дом 7. поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составляет 400 метров квадратных", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечено более 50 человек и 17 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в здании у метро "Динамо" составляет 400 квадратов

Площадь пожара в здании у метро "Динамо" в Москве составляет 400 квадратов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в районе станции метро "Динамо" в Москве составляет 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что возгорание тушат в здании в районе станции метро "Динамо" в Москве.
«
"Сообщение поступило о пожаре адресу: САО, проезд 1-й Боткинский, дом 7. поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составляет 400 метров квадратных", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечено более 50 человек и 17 единиц техники.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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