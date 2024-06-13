https://ria.ru/20240613/pozhar-1952479853.html

В Москве нетрезвый мужчина поджег ресторан

В Москве нетрезвый мужчина поджег ресторан - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве нетрезвый мужчина поджег ресторан

Нетрезвый мужчина поджег ресторан "Чайхона Айва" на Головинском шоссе, а затем сбежал, предварительно, пострадавших нет, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:05

2024-06-13T09:05

2024-06-13T11:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нетрезвый мужчина поджег ресторан "Чайхона Айва" на Головинском шоссе, а затем сбежал, предварительно, пострадавших нет, рассказал РИА Новости информированный источник. "В помещение ресторана "Чайхона Айва" на Головинском шоссе забежал нетрезвый мужчина и поджег дверь. Предварительно, находящиеся внутри люди не пострадали", - сказал источник агентству.

https://ria.ru/20240610/mchs-1951866500.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва