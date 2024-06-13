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В Москве нетрезвый мужчина поджег ресторан
В Москве нетрезвый мужчина поджег ресторан - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве нетрезвый мужчина поджег ресторан
Нетрезвый мужчина поджег ресторан "Чайхона Айва" на Головинском шоссе, а затем сбежал, предварительно, пострадавших нет, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:05
2024-06-13T09:05
2024-06-13T11:32
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нетрезвый мужчина поджег ресторан "Чайхона Айва" на Головинском шоссе, а затем сбежал, предварительно, пострадавших нет, рассказал РИА Новости информированный источник. "В помещение ресторана "Чайхона Айва" на Головинском шоссе забежал нетрезвый мужчина и поджег дверь. Предварительно, находящиеся внутри люди не пострадали", - сказал источник агентству.
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происшествия, москва
В Москве нетрезвый мужчина поджег ресторан
На севере Москвы нетрезвый мужчина поджег ресторан "Чайхона Айва" и сбежал