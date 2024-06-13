https://ria.ru/20240613/pozhar-1952473556.html

СМИ: под Киевом более суток горит промышленный объект

СМИ: под Киевом более суток горит промышленный объект - РИА Новости, 13.06.2024

СМИ: под Киевом более суток горит промышленный объект

Пожар на промышленном объекте в Киевской области тушат уже более суток, задействованы четыре пожарных поезда и сотни спасателей, сообщило украинское издание... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:50

2024-06-13T07:50

2024-06-13T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

россия

руслан кравченко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар на промышленном объекте в Киевской области тушат уже более суток, задействованы четыре пожарных поезда и сотни спасателей, сообщило украинское издание "Бабель". В среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов. "На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии... Ликвидация последствий продолжается уже более суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Бабеля". В публикации заявляется, что пожар начался из-за "падения обломков". Как сообщили журналисты, на месте пожара работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240610/podpole-1951934544.html

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в мире, киевская область, россия, руслан кравченко, дмитрий песков, вооруженные силы украины