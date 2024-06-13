https://ria.ru/20240613/posolantonov-1952458886.html

Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов

Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов - РИА Новости, 13.06.2024

Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов

Государства, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют свою готовность укреплять... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T01:15

2024-06-13T01:15

2024-06-13T01:30

россия

москва

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Государства, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют свою готовность укреплять сотрудничество с Москвой, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. "Многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с нами по самому широкому кругу вопросов", - сообщил он на торжественном мероприятии в российском посольстве в Вашингтоне, посвященном Дню России. Антонов подчеркнул, что становление многополярности является трудным процессом, однако обретающим уверенную динамику. "У нас большое число единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам", - добавил дипломат и подчеркнул, что общей задачей является формирование более демократичного и справедливого мироустройства, где нет места гегемонии. День России ежегодно отмечается 12 июня.

https://ria.ru/20240613/antonov-1952458473.html

https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952454198.html

россия

москва

сша

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россия, москва, сша, анатолий антонов