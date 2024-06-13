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Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов - РИА Новости, 13.06.2024
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01:15 13.06.2024 (обновлено: 01:30 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/posolantonov-1952458886.html
Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов
Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов - РИА Новости, 13.06.2024
Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов
Государства, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют свою готовность укреплять... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:15
2024-06-13T01:30
россия
москва
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Государства, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют свою готовность укреплять сотрудничество с Москвой, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. "Многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с нами по самому широкому кругу вопросов", - сообщил он на торжественном мероприятии в российском посольстве в Вашингтоне, посвященном Дню России. Антонов подчеркнул, что становление многополярности является трудным процессом, однако обретающим уверенную динамику. "У нас большое число единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам", - добавил дипломат и подчеркнул, что общей задачей является формирование более демократичного и справедливого мироустройства, где нет места гегемонии. День России ежегодно отмечается 12 июня.
https://ria.ru/20240613/antonov-1952458473.html
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952454198.html
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россия, москва, сша, анатолий антонов
Россия, Москва, США, Анатолий Антонов
Мировое большинство не поддержало санкции против России, отметил Антонов

Посол Антонов: мировое большинство не присоединилось к санкциям против РФ

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Государства, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют свою готовность укреплять сотрудничество с Москвой, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.
«
"Многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с нами по самому широкому кругу вопросов", - сообщил он на торжественном мероприятии в российском посольстве в Вашингтоне, посвященном Дню России.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Антонов пообещал ответ на новые санкции США
01:10
Антонов подчеркнул, что становление многополярности является трудным процессом, однако обретающим уверенную динамику.
"У нас большое число единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам", - добавил дипломат и подчеркнул, что общей задачей является формирование более демократичного и справедливого мироустройства, где нет места гегемонии.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
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Вчера, 23:53
 
РоссияМоскваСШААнатолий Антонов
 
 
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