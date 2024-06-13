https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html

Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы

Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы - РИА Новости, 13.06.2024

Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы

Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления опубликовал... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:59

2024-06-13T19:59

2024-06-13T22:46

в мире

жкх

украина

петр порошенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218093_0:78:2242:1339_1920x0_80_0_0_e0d7079142048948243509bc98efe7f1.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления опубликовал YouTube-канал "Прямой"."Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе", — сказал политик.По его словам, когда наступят холода, отопление у украинцев будет всего четыре часа в сутки, а трубы начнут замерзать. Кроме того, это спровоцирует массовый исход жителей из страны, заявил Порошенко, добавив, что сам смотрит на ситуацию "более оптимистично".Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее заявлял, что следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html

https://ria.ru/20240613/kharkov-1952613832.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, украина, петр порошенко