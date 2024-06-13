https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html
Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы
Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы - РИА Новости, 13.06.2024
Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы
Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления опубликовал... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:59
2024-06-13T19:59
2024-06-13T22:46
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления опубликовал YouTube-канал "Прямой"."Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе", — сказал политик.По его словам, когда наступят холода, отопление у украинцев будет всего четыре часа в сутки, а трубы начнут замерзать. Кроме того, это спровоцирует массовый исход жителей из страны, заявил Порошенко, добавив, что сам смотрит на ситуацию "более оптимистично".Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее заявлял, что следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html
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в мире, жкх, украина, петр порошенко
В мире, ЖКХ, Украина, Петр Порошенко
Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы
Порошенко предупредил о грозящей Украине энергетической катастрофе
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления опубликовал YouTube-канал "Прямой".
"Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе", — сказал политик.
По его словам, когда наступят холода, отопление у украинцев будет всего четыре часа в сутки, а трубы начнут замерзать. Кроме того, это спровоцирует массовый исход жителей из страны, заявил Порошенко, добавив, что сам смотрит на ситуацию "более оптимистично".
Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее заявлял, что следующий отопительный сезон на Украине
может стать "катастрофическим", посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах.