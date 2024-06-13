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Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 13.06.2024
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11:11 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/pomosch-1952515391.html
Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО
Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 13.06.2024
Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО
Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону спецоперации, в нее вошло около 20 тонн продуктов, а также автомобили и квадроцикл, сообщили в РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:11
2024-06-13T11:11
надежные люди
алтайский край
барнаул
луганская народная республика
виктор томенко
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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БАРНАУЛ, 13 июн – РИА Новости. Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону спецоперации, в нее вошло около 20 тонн продуктов, а также автомобили и квадроцикл, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В Барнауле в 15-й раз отправили гуманитарный груз: продукты питания и автомобильную технику для военнослужащих в зону СВО и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик… Гуманитарный груз в виде продуктов питания массой 19,5 тонн представлен гречневой крупой, рисом и горохом", - говорится в сообщении. Для отправки в военные части зоны СВО приобретено, отремонтировано, дооснащено шесть единиц транспорта: два автомобиля марки УАЗ, три автомобиля ВАЗ и квадроцикл. "Ребята должны знать о том, что дома о них помнят. Все наши мысли о том, чтобы была победа, чтобы было как можно меньше раненых и тем более погибших. Весточка из дома всегда дойдет. Это очень важно. Спасибо за активность и системность в этом большом деле", - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240531/pomosch-1949573967.html
алтайский край
барнаул
луганская народная республика
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алтайский край, барнаул, луганская народная республика, виктор томенко, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, Луганская Народная Республика, Виктор Томенко, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Алтайский край отправил 20 тонн продуктов в зону спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 июн – РИА Новости. Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону спецоперации, в нее вошло около 20 тонн продуктов, а также автомобили и квадроцикл, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Барнауле в 15-й раз отправили гуманитарный груз: продукты питания и автомобильную технику для военнослужащих в зону СВО и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик… Гуманитарный груз в виде продуктов питания массой 19,5 тонн представлен гречневой крупой, рисом и горохом", - говорится в сообщении.
Для отправки в военные части зоны СВО приобретено, отремонтировано, дооснащено шесть единиц транспорта: два автомобиля марки УАЗ, три автомобиля ВАЗ и квадроцикл.
"Ребята должны знать о том, что дома о них помнят. Все наши мысли о том, чтобы была победа, чтобы было как можно меньше раненых и тем более погибших. Весточка из дома всегда дойдет. Это очень важно. Спасибо за активность и системность в этом большом деле", - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, слова которого приводит пресс-служба.
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Надежные людиАлтайский крайБарнаулЛуганская Народная РеспубликаВиктор ТоменкоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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