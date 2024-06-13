https://ria.ru/20240613/pomosch-1952515391.html

Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 13.06.2024

Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону спецоперации, в нее вошло около 20 тонн продуктов, а также автомобили и квадроцикл, сообщили в РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:11

2024-06-13T11:11

2024-06-13T11:11

надежные люди

алтайский край

барнаул

луганская народная республика

виктор томенко

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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БАРНАУЛ, 13 июн – РИА Новости. Алтайский край отправил большую партию гуманитарной помощи в зону спецоперации, в нее вошло около 20 тонн продуктов, а также автомобили и квадроцикл, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В Барнауле в 15-й раз отправили гуманитарный груз: продукты питания и автомобильную технику для военнослужащих в зону СВО и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик… Гуманитарный груз в виде продуктов питания массой 19,5 тонн представлен гречневой крупой, рисом и горохом", - говорится в сообщении. Для отправки в военные части зоны СВО приобретено, отремонтировано, дооснащено шесть единиц транспорта: два автомобиля марки УАЗ, три автомобиля ВАЗ и квадроцикл. "Ребята должны знать о том, что дома о них помнят. Все наши мысли о том, чтобы была победа, чтобы было как можно меньше раненых и тем более погибших. Весточка из дома всегда дойдет. Это очень важно. Спасибо за активность и системность в этом большом деле", - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240531/pomosch-1949573967.html

алтайский край

барнаул

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алтайский край, барнаул, луганская народная республика, виктор томенко, ульяновский автомобильный завод (уаз)