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Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot - РИА Новости, 13.06.2024
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18:05 13.06.2024 (обновлено: 18:38 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/polsha-1952666993.html
Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot
Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot - РИА Новости, 13.06.2024
Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot
Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети Х. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:05
2024-06-13T18:38
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ВАРШАВА, 13 июня — РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети Х.Так он прокомментировал сообщение газеты The New York Times о планах передать Киеву американские зенитные установки, размещенные в Польше. Издание не уточнило, шла ли речь обо всей батарее (восемь пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только о некоторых ее элементах."Американская батарея будет заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится", — написал Томчик.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в апреле, что у страны нет возможности передать ВСУ батарею Patriot. Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые две системы, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot. В последнее время об отправке необходимого оборудования заявили Нидерланды и Германия.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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в мире, польша, украина, сша, дональд туск, киев, варшава, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, США, Дональд Туск, Киев, Варшава, Вооруженные силы Украины
Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot

МО Польши: страна не отправит свою батарею Patriot на Украину

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 июня — РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети Х.
Так он прокомментировал сообщение газеты The New York Times о планах передать Киеву американские зенитные установки, размещенные в Польше. Издание не уточнило, шла ли речь обо всей батарее (восемь пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только о некоторых ее элементах.
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"Американская батарея будет заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится", — написал Томчик.

Действующая на польской территории батарея Patriot принадлежит Вооруженным силам США. В перечень ее задач, среди прочего, входит охрана логистического узла в Жешуве, через который поставляют оружие на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в апреле, что у страны нет возможности передать ВСУ батарею Patriot. Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые две системы, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.
По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot. В последнее время об отправке необходимого оборудования заявили Нидерланды и Германия.
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