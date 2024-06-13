https://ria.ru/20240613/polsha-1952666993.html

Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot

Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot - РИА Новости, 13.06.2024

Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot

Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети Х. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:05

2024-06-13T18:05

2024-06-13T18:38

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ВАРШАВА, 13 июня — РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети Х.Так он прокомментировал сообщение газеты The New York Times о планах передать Киеву американские зенитные установки, размещенные в Польше. Издание не уточнило, шла ли речь обо всей батарее (восемь пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только о некоторых ее элементах."Американская батарея будет заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится", — написал Томчик.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в апреле, что у страны нет возможности передать ВСУ батарею Patriot. Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые две системы, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot. В последнее время об отправке необходимого оборудования заявили Нидерланды и Германия.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

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в мире, польша, украина, сша, дональд туск, киев, варшава, вооруженные силы украины