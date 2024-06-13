Варшава не согласилась отдать Киеву свою батарею Patriot
МО Польши: страна не отправит свою батарею Patriot на Украину
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 июня — РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети Х.
Так он прокомментировал сообщение газеты The New York Times о планах передать Киеву американские зенитные установки, размещенные в Польше. Издание не уточнило, шла ли речь обо всей батарее (восемь пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только о некоторых ее элементах.
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"Американская батарея будет заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится", — написал Томчик.
Действующая на польской территории батарея Patriot принадлежит Вооруженным силам США. В перечень ее задач, среди прочего, входит охрана логистического узла в Жешуве, через который поставляют оружие на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в апреле, что у страны нет возможности передать ВСУ батарею Patriot. Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые две системы, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.
По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot. В последнее время об отправке необходимого оборудования заявили Нидерланды и Германия.