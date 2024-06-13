https://ria.ru/20240613/polsha-1952567553.html

В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину

В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину - РИА Новости, 13.06.2024

В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину

Появляющаяся в СМИ информация о возможной переброске размещенных в Польше американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину вызывает озабоченность в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:46

2024-06-13T13:46

2024-06-13T13:46

в мире

украина

польша

джейк салливан

владимир зеленский

джон кирби

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ВАРШАВА, 13 июня – РИА Новости. Появляющаяся в СМИ информация о возможной переброске размещенных в Польше американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину вызывает озабоченность в Варшаве, заявил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера в эфире радиостанции Zet. Отвечая на вопрос о том, должны ли Patriot быть переброшены из Польши на Украину, Севера ответил отрицательно. "У меня такой детальной информации нет. Я попросил о встрече со своим коллегой Джейком Салливаном, чтобы обсудить это. Эта информация нас беспокоит", - отметил он. По словам главы польского Бюро нацбезопасности, Польша - страна, через которую проходит большая часть военной помощи на Украину, воздушное пространство которой было трижды нарушено за последние три года. "ПВО необходима для охраны инфраструктуры и войск", - констатировал Севера. Как признал чиновник, в некоторых конфигурациях Patriot можно разделить, но это сложно. "Перенос целой батареи очень опасен", - сказал он, предупредив, что это негативно отразится на безопасности республики. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, согласно ожиданиям Киева, в ближайшее время западные партнеры примут решение о передаче "еще 2-3 систем противовоздушной обороны". Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Между тем, российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставка Западом новых вооружений Киеву лишь затягивают украинский конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, джейк салливан, владимир зеленский, джон кирби