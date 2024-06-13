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В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину
В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину - РИА Новости, 13.06.2024
В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину
Появляющаяся в СМИ информация о возможной переброске размещенных в Польше американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину вызывает озабоченность в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:46
2024-06-13T13:46
2024-06-13T13:46
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ВАРШАВА, 13 июня – РИА Новости. Появляющаяся в СМИ информация о возможной переброске размещенных в Польше американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину вызывает озабоченность в Варшаве, заявил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера в эфире радиостанции Zet. Отвечая на вопрос о том, должны ли Patriot быть переброшены из Польши на Украину, Севера ответил отрицательно. "У меня такой детальной информации нет. Я попросил о встрече со своим коллегой Джейком Салливаном, чтобы обсудить это. Эта информация нас беспокоит", - отметил он. По словам главы польского Бюро нацбезопасности, Польша - страна, через которую проходит большая часть военной помощи на Украину, воздушное пространство которой было трижды нарушено за последние три года. "ПВО необходима для охраны инфраструктуры и войск", - констатировал Севера. Как признал чиновник, в некоторых конфигурациях Patriot можно разделить, но это сложно. "Перенос целой батареи очень опасен", - сказал он, предупредив, что это негативно отразится на безопасности республики. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, согласно ожиданиям Киева, в ближайшее время западные партнеры примут решение о передаче "еще 2-3 систем противовоздушной обороны". Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Между тем, российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставка Западом новых вооружений Киеву лишь затягивают украинский конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.
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https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, джейк салливан, владимир зеленский, джон кирби
В мире, Украина, Польша, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Джон Кирби
В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину
Варшава обеспокоена информацией о переброске Patriot из Польши на Украину
ВАРШАВА, 13 июня – РИА Новости.
Появляющаяся в СМИ информация о возможной переброске размещенных в Польше американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину вызывает озабоченность в Варшаве, заявил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера в эфире радиостанции Zet
.
Отвечая на вопрос о том, должны ли Patriot быть переброшены из Польши на Украину, Севера ответил отрицательно.
"У меня такой детальной информации нет. Я попросил о встрече со своим коллегой Джейком Салливаном
, чтобы обсудить это. Эта информация нас беспокоит", - отметил он.
По словам главы польского Бюро нацбезопасности, Польша - страна, через которую проходит большая часть военной помощи на Украину, воздушное пространство которой было трижды нарушено за последние три года.
"ПВО необходима для охраны инфраструктуры и войск", - констатировал Севера.
Как признал чиновник, в некоторых конфигурациях Patriot можно разделить, но это сложно.
"Перенос целой батареи очень опасен", - сказал он, предупредив, что это негативно отразится на безопасности республики.
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что, согласно ожиданиям Киева
, в ближайшее время западные партнеры примут решение о передаче "еще 2-3 систем противовоздушной обороны". Представитель Белого дома Джон Кирби
отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.
Между тем, российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставка Западом новых вооружений Киеву лишь затягивают украинский конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.