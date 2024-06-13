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Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.06.2024
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00:27 13.06.2024 (обновлено: 00:30 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/polsha-1952455995.html
Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией
Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.06.2024
Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией
Буферная зона на границе Польши с Белоруссией вводится с четверга. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:27
2024-06-13T00:30
в мире
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 13 июн - РИА Новости. Буферная зона на границе Польши с Белоруссией вводится с четверга. В полночь вступает распоряжение, подписанное главой МВД Томашем Семоняком, которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией. Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы. Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления. Как отмечают в МВД, площадь запретной зоны "как правило, не включает населенные пункты и пешеходные маршруты, чтобы последствия введенных ограничений были как можно менее обременительными для жителей, туристов и других лиц, осуществляющих профессиональную деятельность". В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней.
https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html
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в мире, белоруссия, польша, томаш семоняк
В мире, Белоруссия, Польша, Томаш Семоняк
Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией

Польша 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 июн - РИА Новости. Буферная зона на границе Польши с Белоруссией вводится с четверга.
В полночь вступает распоряжение, подписанное главой МВД Томашем Семоняком, которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией.
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Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы.
Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления.
Как отмечают в МВД, площадь запретной зоны "как правило, не включает населенные пункты и пешеходные маршруты, чтобы последствия введенных ограничений были как можно менее обременительными для жителей, туристов и других лиц, осуществляющих профессиональную деятельность".
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней.
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