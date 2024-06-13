https://ria.ru/20240613/polsha-1952455995.html

Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией

Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.06.2024

Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией

Буферная зона на границе Польши с Белоруссией вводится с четверга. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:27

2024-06-13T00:27

2024-06-13T00:30

в мире

белоруссия

польша

томаш семоняк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944612493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_424ac9287cfe09f8b425dc3fa7f36502.jpg

ВАРШАВА, 13 июн - РИА Новости. Буферная зона на границе Польши с Белоруссией вводится с четверга. В полночь вступает распоряжение, подписанное главой МВД Томашем Семоняком, которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией. Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы. Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления. Как отмечают в МВД, площадь запретной зоны "как правило, не включает населенные пункты и пешеходные маршруты, чтобы последствия введенных ограничений были как можно менее обременительными для жителей, туристов и других лиц, осуществляющих профессиональную деятельность". В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней.

https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html

https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, томаш семоняк