https://ria.ru/20240613/politolog-1952525396.html
Политолог объяснил, почему США размахивают "санкционной дубинкой"
Политолог объяснил, почему США размахивают "санкционной дубинкой" - РИА Новости, 13.06.2024
Политолог объяснил, почему США размахивают "санкционной дубинкой"
США размахивают своей "санкционной дубинкой" по полной программе, так как их возможности ограничены, санкции - один из единственных инструментов, которые Штаты... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:36
2024-06-13T11:36
2024-06-13T11:42
россия
сша
китай
евгения гуцул
российская академия наук
московская биржа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США размахивают своей "санкционной дубинкой" по полной программе, так как их возможности ограничены, санкции - один из единственных инструментов, которые Штаты могут использовать против России, в военно-политической сфере на РФ так просто не надавить, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "С нами, понятно, что возможности США тоже ограничены. Понятно, что в военно-политической сфере так просто не надавишь на Россию, поэтому, конечно, Соединенные Штаты размахивают своей санкционной дубинкой по полной программе. Поэтому санкции – один из единственных таких инструментов, которые Соединенные Штаты могут в отношении с Россией использовать по полной программе", - сказал Блохин. Он добавил, что Китай в новый санкционный пакет попал по очевидным причинам - поддержка страной России, а также то, что США в целом рассматривают Китай как своего "экзистенциального противника", - такой статус Китая прописан во всех документах стратегического планирования США, и курс на сдерживание будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится в Белом доме. "Понятно, что США продолжает свою санкционную вендетту против России, ну и против Китая. Как мы знаем, с Китаем они вообще ведут торговые войны. Поэтому то, что туда попали китайцы, исходя из того, что Китай поддерживает Россию, ...не является каким-то экстраординарным событием, потому что американцы постоянно пытаются заставить Китай изменить свою позицию в отношении поддержки России", - подчеркнул Блохин. При этом, по словам эксперта, санкции хоть и имеют влияние на экономику России, но достичь изначально поставленной цели они США не помогают. Ранее минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списки, в частности, попали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, Мосбиржа, российские заводы, НИИ, а также ряд китайских компаний и физлиц.
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
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россия, сша, китай, евгения гуцул, российская академия наук, московская биржа, санкции в отношении россии
Россия, США, Китай, Евгения Гуцул, Российская академия наук, Московская биржа, Санкции в отношении России
Политолог объяснил, почему США размахивают "санкционной дубинкой"
Политолог: США используют санкции, так как другие способы воздействия ограничены
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США размахивают своей "санкционной дубинкой" по полной программе, так как их возможности ограничены, санкции - один из единственных инструментов, которые Штаты могут использовать против России, в военно-политической сфере на РФ так просто не надавить, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«
"С нами, понятно, что возможности США тоже ограничены. Понятно, что в военно-политической сфере так просто не надавишь на Россию, поэтому, конечно, Соединенные Штаты размахивают своей санкционной дубинкой по полной программе. Поэтому санкции – один из единственных таких инструментов, которые Соединенные Штаты могут в отношении с Россией использовать по полной программе", - сказал Блохин.
Он добавил, что Китай в новый санкционный пакет попал по очевидным причинам - поддержка страной России, а также то, что США в целом рассматривают Китай как своего "экзистенциального противника", - такой статус Китая прописан во всех документах стратегического планирования США, и курс на сдерживание будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится в Белом доме.
"Понятно, что США продолжает свою санкционную вендетту против России, ну и против Китая. Как мы знаем, с Китаем они вообще ведут торговые войны. Поэтому то, что туда попали китайцы, исходя из того, что Китай поддерживает Россию, ...не является каким-то экстраординарным событием, потому что американцы постоянно пытаются заставить Китай изменить свою позицию в отношении поддержки России", - подчеркнул Блохин.
При этом, по словам эксперта, санкции хоть и имеют влияние на экономику России, но достичь изначально поставленной цели они США не помогают.
Ранее минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списки, в частности, попали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, Мосбиржа, российские заводы, НИИ, а также ряд китайских компаний и физлиц.