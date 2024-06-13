https://ria.ru/20240613/politolog-1952525396.html

Политолог объяснил, почему США размахивают "санкционной дубинкой"

Политолог объяснил, почему США размахивают "санкционной дубинкой" - РИА Новости, 13.06.2024

Политолог объяснил, почему США размахивают "санкционной дубинкой"

США размахивают своей "санкционной дубинкой" по полной программе, так как их возможности ограничены, санкции - один из единственных инструментов, которые Штаты... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:36

2024-06-13T11:36

2024-06-13T11:42

россия

сша

китай

евгения гуцул

российская академия наук

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США размахивают своей "санкционной дубинкой" по полной программе, так как их возможности ограничены, санкции - один из единственных инструментов, которые Штаты могут использовать против России, в военно-политической сфере на РФ так просто не надавить, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "С нами, понятно, что возможности США тоже ограничены. Понятно, что в военно-политической сфере так просто не надавишь на Россию, поэтому, конечно, Соединенные Штаты размахивают своей санкционной дубинкой по полной программе. Поэтому санкции – один из единственных таких инструментов, которые Соединенные Штаты могут в отношении с Россией использовать по полной программе", - сказал Блохин. Он добавил, что Китай в новый санкционный пакет попал по очевидным причинам - поддержка страной России, а также то, что США в целом рассматривают Китай как своего "экзистенциального противника", - такой статус Китая прописан во всех документах стратегического планирования США, и курс на сдерживание будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится в Белом доме. "Понятно, что США продолжает свою санкционную вендетту против России, ну и против Китая. Как мы знаем, с Китаем они вообще ведут торговые войны. Поэтому то, что туда попали китайцы, исходя из того, что Китай поддерживает Россию, ...не является каким-то экстраординарным событием, потому что американцы постоянно пытаются заставить Китай изменить свою позицию в отношении поддержки России", - подчеркнул Блохин. При этом, по словам эксперта, санкции хоть и имеют влияние на экономику России, но достичь изначально поставленной цели они США не помогают. Ранее минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списки, в частности, попали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, Мосбиржа, российские заводы, НИИ, а также ряд китайских компаний и физлиц.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, евгения гуцул, российская академия наук, московская биржа, санкции в отношении россии