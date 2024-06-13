https://ria.ru/20240613/podpole-1952604042.html

Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву

Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву - РИА Новости, 13.06.2024

Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву

ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:32

2024-06-13T15:32

2024-06-13T15:32

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

украина

николаев (украина)

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, после удара военной цели в Корабельном районе города, из объекта пошел едкий желтый дым, что говорит о возможном поражении склада с взрывчатыми веществами. "Желтый дым - это уже говорит о многом. Жду дополнительных сведений о прилете. Хотя означенное место для обычных гражданских является трудным для посещений. Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения, конкретики у меня нет", - рассказал Лебедев. По его данным, удар был нанесен в 13.50 по мск, взрыв пораженной цели "поднялся над девятиэтажками" и был хорошо виден, удар был одиночный и "без повторных детонаций".

https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320537.html

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николаев (украина)

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Кирилл Волков

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