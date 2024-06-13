https://ria.ru/20240613/podpole-1952604042.html
Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву
Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву - РИА Новости, 13.06.2024
Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву
ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:32
2024-06-13T15:32
2024-06-13T15:32
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
украина
николаев (украина)
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, после удара военной цели в Корабельном районе города, из объекта пошел едкий желтый дым, что говорит о возможном поражении склада с взрывчатыми веществами. "Желтый дым - это уже говорит о многом. Жду дополнительных сведений о прилете. Хотя означенное место для обычных гражданских является трудным для посещений. Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения, конкретики у меня нет", - рассказал Лебедев. По его данным, удар был нанесен в 13.50 по мск, взрыв пораженной цели "поднялся над девятиэтажками" и был хорошо виден, удар был одиночный и "без повторных детонаций".
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320537.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, украина, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Николаев (Украина)
Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву
Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, после удара военной цели в Корабельном районе города, из объекта пошел едкий желтый дым, что говорит о возможном поражении склада с взрывчатыми веществами.
"Желтый дым - это уже говорит о многом. Жду дополнительных сведений о прилете. Хотя означенное место для обычных гражданских является трудным для посещений. Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения, конкретики у меня нет", - рассказал Лебедев.
По его данным, удар был нанесен в 13.50 по мск, взрыв пораженной цели "поднялся над девятиэтажками" и был хорошо виден, удар был одиночный и "без повторных детонаций".