https://ria.ru/20240613/podpole-1952593540.html

Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном

Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.06.2024

Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном

Место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:57

2024-06-13T14:57

2024-06-13T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

белозерский район

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В село Велетенское Белозерского района по местам дислокации бандеровцев прилетело вчера красиво... Зафиксировано больше десятка прилетов, возник пожар", - заявил собеседник агентства. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240606/podpole-1950873510.html

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россия

белозерский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсонская область , россия, белозерский район, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина