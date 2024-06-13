Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/podpole-1952593540.html
Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном
Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.06.2024
Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном
Место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:57
2024-06-13T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
белозерский район
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В село Велетенское Белозерского района по местам дислокации бандеровцев прилетело вчера красиво... Зафиксировано больше десятка прилетов, возник пожар", - заявил собеседник агентства. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240606/podpole-1950873510.html
херсонская область
россия
белозерский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, белозерский район, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Белозерский район, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном

Подполье: в Белозерском районе Херсонской области поразили место дислокации ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В село Велетенское Белозерского района по местам дислокации бандеровцев прилетело вчера красиво... Зафиксировано больше десятка прилетов, возник пожар", - заявил собеседник агентства.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками
6 июня, 07:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияБелозерский районСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала