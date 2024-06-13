https://ria.ru/20240613/podpole-1952506757.html

На Украине вертолетчиков отправляют в штурмовые отряды, сообщило подполье

На Украине вертолетчиков отправляют в штурмовые отряды, сообщило подполье - РИА Новости, 13.06.2024

На Украине вертолетчиков отправляют в штурмовые отряды, сообщило подполье

Вертолетчиков на Украине отправляют в штурмовые отряды из-за отсутствия техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:45

2024-06-13T10:45

2024-06-13T10:45

космос - риа наука

украина

александрия

кировоградская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вертолетчиков на Украине отправляют в штурмовые отряды из-за отсутствия техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "У нас вертолётчики завыли, их всем кагалом в штурмовики записали и всех на ноль. И обслуга и лётчики. У них летать не на чем", - передал Лебедев слова своего информатора из города Александрия в Кировоградской области Украины. Как сообщили информаторы Лебедева, военный аэродром в Александрии активно используется для полетов боевых самолетов, о чем им рассказали местные жители. Согласно данным из открытых источников, к востоку от Александрии Кировоградской области расположен военный аэродром, где базируется гвардейская авиационная бригада национальной гвардии Украины (воинская часть 2269).

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

украина

александрия

кировоградская область

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космос - риа наука, украина, александрия, кировоградская область, сергей лебедев