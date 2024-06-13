https://ria.ru/20240613/podpole-1952467731.html

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье - РИА Новости, 13.06.2024

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье

Украинские боевики в среду вечером нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, на место ЧП сразу прибыла СБУ и заблокировала проезд блокпостами, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T05:52

2024-06-13T05:52

2024-06-13T06:30

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

кривой рог

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские боевики в среду вечером нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, на место ЧП сразу прибыла СБУ и заблокировала проезд блокпостами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.Как рассказал собеседник агентства, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв, утверждалось, что "прилет" был в жилой дом, имелись погибшие и раненые, при этом сразу начали распространяться сообщения о "российской ракете", однако ее части так и не нашли."В Кривом Роге есть много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их просто нет. И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке. И прав наш товарищ: сразу пошли сообщения, сразу появились фото и видео, причем профессиональные... Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было. Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом. Потому сразу пошли сообщения, фото, видео. И, конечно, никто не нашел "русскую ракету", она там не пролетала", — заявил Лебедев.Кроме того, на место ЧП, по его словам, моментально прибыли сотрудники СБУ и выставили блокпосты."Проезд был заблокирован для всех блокпостами с СБУ. Мчсники и сотрудники "скорых" давали подписки о неразглашении", — пояснил он.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240612/vsu-1952454639.html

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

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служба безопасности украины, кривой рог, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)