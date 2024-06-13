Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 13.06.2024 (обновлено: 06:30 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/podpole-1952467731.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье - РИА Новости, 13.06.2024
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье
Украинские боевики в среду вечером нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, на место ЧП сразу прибыла СБУ и заблокировала проезд блокпостами, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:52
2024-06-13T06:30
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
кривой рог
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_984036cb5c105e8e99f79834bc5fd082.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские боевики в среду вечером нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, на место ЧП сразу прибыла СБУ и заблокировала проезд блокпостами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.Как рассказал собеседник агентства, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв, утверждалось, что "прилет" был в жилой дом, имелись погибшие и раненые, при этом сразу начали распространяться сообщения о "российской ракете", однако ее части так и не нашли."В Кривом Роге есть много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их просто нет. И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке. И прав наш товарищ: сразу пошли сообщения, сразу появились фото и видео, причем профессиональные... Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было. Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом. Потому сразу пошли сообщения, фото, видео. И, конечно, никто не нашел "русскую ракету", она там не пролетала", — заявил Лебедев.Кроме того, на место ЧП, по его словам, моментально прибыли сотрудники СБУ и выставили блокпосты."Проезд был заблокирован для всех блокпостами с СБУ. Мчсники и сотрудники "скорых" давали подписки о неразглашении", — пояснил он.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240612/vsu-1952454639.html
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
кривой рог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9daa46014479ede5f5272ffb59b6e87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, кривой рог, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Кривой Рог, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье

Подполье: бандеровцы ударили по дому в Кривом Роге, чтобы раскрутить трагедию

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские боевики в среду вечером нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, на место ЧП сразу прибыла СБУ и заблокировала проезд блокпостами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.
Как рассказал собеседник агентства, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв, утверждалось, что "прилет" был в жилой дом, имелись погибшие и раненые, при этом сразу начали распространяться сообщения о "российской ракете", однако ее части так и не нашли.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Вчера, 23:59
"В Кривом Роге есть много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их просто нет. И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке. И прав наш товарищ: сразу пошли сообщения, сразу появились фото и видео, причем профессиональные... Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было. Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом. Потому сразу пошли сообщения, фото, видео. И, конечно, никто не нашел "русскую ракету", она там не пролетала", — заявил Лебедев.
Кроме того, на место ЧП, по его словам, моментально прибыли сотрудники СБУ и выставили блокпосты.
"Проезд был заблокирован для всех блокпостами с СБУ. Мчсники и сотрудники "скорых" давали подписки о неразглашении", — пояснил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Главком ВСУ может бежать в Австралию, считает его приемный сын
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныКривой РогСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала