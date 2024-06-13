https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России - РИА Новости, 13.06.2024
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России
Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита кораблей ВМФ России на Кубу, сообщило Южное командование... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:08
2024-06-13T21:08
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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита кораблей ВМФ России на Кубу, сообщило Южное командование Вооруженных сил США. "Местоположение и транзит подводной лодки были спланированы заранее", — утверждают американские военные.В заявлении указано, что субмарина проходит через зону ответственности Южного командования в рамках миссии по обеспечению глобальной морской безопасности и защиты интересов национальной обороны.Как сообщалось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире ВМФ "Николай Чикер".CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.В МИД Кубы, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям Гаваны и Москвы и соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952577847.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, куба, в мире, москва, гавана
США, Россия, Куба, В мире, Москва, Гавана
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России
США направили подлодку в залив Гуантанамо на фоне визита кораблей России на Кубу
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости.
Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита кораблей ВМФ России на Кубу
, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
"Местоположение и транзит подводной лодки были спланированы заранее", — утверждают американские военные.
В заявлении указано, что субмарина проходит через зону ответственности Южного командования в рамках миссии по обеспечению глобальной морской безопасности и защиты интересов национальной обороны.
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Как сообщалось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире ВМФ "Николай Чикер".
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.
В МИД Кубы, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям Гаваны и Москвы и соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка не представляет угрозы для региона.