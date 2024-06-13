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США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России - РИА Новости, 13.06.2024
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21:08 13.06.2024 (обновлено: 21:54 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России - РИА Новости, 13.06.2024
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России
Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита кораблей ВМФ России на Кубу, сообщило Южное командование... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:08
2024-06-13T21:54
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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита кораблей ВМФ России на Кубу, сообщило Южное командование Вооруженных сил США. "Местоположение и транзит подводной лодки были спланированы заранее", — утверждают американские военные.В заявлении указано, что субмарина проходит через зону ответственности Южного командования в рамках миссии по обеспечению глобальной морской безопасности и защиты интересов национальной обороны.Как сообщалось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире ВМФ "Николай Чикер".CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.В МИД Кубы, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям Гаваны и Москвы и соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952577847.html
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сша, россия, куба, в мире, москва, гавана
США, Россия, Куба, В мире, Москва, Гавана
США направили к Кубе подлодку на фоне визита кораблей ВМФ России

США направили подлодку в залив Гуантанамо на фоне визита кораблей России на Кубу

© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал Горшков" заходит в порт Гаваны
Фрегат Адмирал Горшков заходит в порт Гаваны - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал Горшков" заходит в порт Гаваны
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита кораблей ВМФ России на Кубу, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
"Местоположение и транзит подводной лодки были спланированы заранее", — утверждают американские военные.
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу
Вчера, 14:13
В заявлении указано, что субмарина проходит через зону ответственности Южного командования в рамках миссии по обеспечению глобальной морской безопасности и защиты интересов национальной обороны.

Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые на этой неделе отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который продлится с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

Как сообщалось, речь идет об атомной подлодке "Казань", фрегате "Адмирал Горшков", танкере-снабженце "Академик Пашин" и спасательном буксире ВМФ "Николай Чикер".
Атомная подводная лодка Казань заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
12 июня, 18:16
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.
В МИД Кубы, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям Гаваны и Москвы и соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка не представляет угрозы для региона.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону
12 июня, 08:00
 
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