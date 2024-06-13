https://ria.ru/20240613/pmr-1952700635.html

В ПМР упрекнули Кишинев в проведении учений в годовщину бендерской трагедии

В ПМР упрекнули Кишинев в проведении учений в годовщину бендерской трагедии - РИА Новости, 13.06.2024

В ПМР упрекнули Кишинев в проведении учений в годовщину бендерской трагедии

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков упрекнул власти Молдавии в проведении... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:36

2024-06-13T19:36

2024-06-13T19:36

в мире

молдавия

бендеры

приднестровская молдавская республика

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков упрекнул власти Молдавии в проведении военных учений в годовщину бендерской трагедии 1992 года. Ранее министерство обороны Молдавии сообщило, что Национальная армия проведет с 17 по 28 июня многонациональные учения "Щит мира - 2024". В ведомстве отметили, что цель учений - оценка 22-го миротворческого батальона "Голубые каски" в соответствии с концепцией оперативных возможностей. Уточняется также, что в связи с учениями в июне произойдет несколько перебросок технических подразделений армии из мест постоянной дислокации в учебные центры по национальным дорогам. "У наших людей есть определенная ассоциация с воспоминаниями 1992 года. И здесь в период проведения военных учений в Молдове у нас будут траурные мероприятия, которые будут проходить в городе Бендеры. Сами учения начнутся 17 июня, а траурные мероприятия в Бендерах начинаются 19 июня. Конечно, это вызывает такого рода сопоставление и непонятно, к чему все-таки готовится Молдова", - сказал Беляков журналистам. Сопредседатель ОКК от ПМР обратил внимание на то, что молдавская сторона не прекращает свои военные занятия и учения, в том числе вблизи зоны безопасности. По его словам, в Тирасполе наблюдают активность, которую демонтируют вооруженные силы Молдавии при подготовке к многонациональным учениям "Щит мира-2024". "Вот у нас понятно – трагедия. И мы вспоминаем людей, которые погибли в ходе боевых действий между Приднестровьем и Молдовой в 1992 году. Они умерли от ранений, болезней, вызванных ими. И в то же время видим определенную милитаризацию, которая находится вблизи наших границ. Это, конечно, вызывает очень большую озабоченность, и мы по-прежнему об этом говорим", - отметил Беляков. Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html

https://ria.ru/20240609/belyakov-1951738945.html

https://ria.ru/20240606/moldaviya-1951087771.html

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бендеры

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, бендеры, приднестровская молдавская республика, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе