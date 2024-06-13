https://ria.ru/20240613/plen-1952467323.html

Спасенный из плена ХАМАС россиянин считает 8 июня вторым днем рождения

Спасенный из плена ХАМАС россиянин считает 8 июня вторым днем рождения - РИА Новости, 13.06.2024

Спасенный из плена ХАМАС россиянин считает 8 июня вторым днем рождения

Спасенный из плена в секторе Газа российский заложник Андрей Козлов считает 8 июня 2024 года, когда израильский спецназ провел спецоперацию по освобождению из... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T05:33

2024-06-13T05:33

2024-06-13T05:59

в мире

израиль

россия

тель-авив

андрей козлов

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951676027_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_25812643bb49b312ade97b3aec8f5927.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Спасенный из плена в секторе Газа российский заложник Андрей Козлов считает 8 июня 2024 года, когда израильский спецназ провел спецоперацию по освобождению из палестинского анклава четверых заложников, своим вторым днем рождения, рассказал РИА Новости его отец Михаил. В субботу, 8 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба". "Я думаю, что он не забудет ни один из моментов, которые с ним произошли. Он считает 8 июня свои вторым рождением. Единственное, он всегда верил, что он выживет и выберется из этой ситуации. Он не потерял веру. Он рассказывал и как произошло похищение. Он рассказывает обо всем с очень большим чувством юмора ... О некоторых вещах он сказал, что не сможет о них рассказать никогда", - рассказал Михаил. Девушка Андрея Дженнифер в беседе с корреспондентом РИА Новости призналась, что восемь месяцев в плену радикалов ХАМАС изменили его, но выразила уверенность, что Андрей сможет вернуться к нормальной жизни и реализовывать свои мечты. "Он будет помнить весь это период времени. Он не забудет ни единой секунды. Это изменило Андрея и его жизнь. Он уже не будет тем Андреем, которым он был до этого. Сейчас я провожу с ним много времени. Он говорит об этом ... Он ничего не забудет. Для него вернуться к нормальной жизни возможно, он будет делать все, о чем мечтал, но у него появился этот новый опыт заложника", - рассказала Дженнифер. Ранее родственники россиянина рассказали агентству некоторые подробности условий содержания Андрея в плену, упомянув, что он подвергался психологическому давлению, угрозам и наказаниям. Россиянин уже выписан из израильской больницы и в настоящее время восстанавливается. Козлов репатриировался в Израиль по одной из образовательных программ около двух лет назад. Молодой человек проживал в городе Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива. В момент нападения палестинских радикалов 7 октября 2023 года он работал охранником на музыкальном фестивале на юге Израиля, где, как известно, бойцы ХАМАС убили сотни гражданских лиц, а десятки заложников были угнаны в Газу. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.

https://ria.ru/20240612/sdelka-1952383720.html

https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952288023.html

израиль

россия

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, тель-авив, андрей козлов, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году