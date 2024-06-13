https://ria.ru/20240613/plan-1952483387.html

"Выступаем за это". Победители выборов во Франции придумали план по Украине

"Выступаем за это". Победители выборов во Франции придумали план по Украине - РИА Новости, 13.06.2024

"Выступаем за это". Победители выборов во Франции придумали план по Украине

На Украине должны быть проведены мирные переговоры, заявил французский политик от победившей на выборах в Европарламент партия "Национальное объединение" Луи... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:24

2024-06-13T09:24

2024-06-13T09:24

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выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На Украине должны быть проведены мирные переговоры, заявил французский политик от победившей на выборах в Европарламент партия "Национальное объединение" Луи Алио в эфире радио Europe 1."Мы выступаем за мир, дипломатию и мирные переговоры, особенно на Украине", — подчеркнул он.По словам политического деятеля, многие текущие конфликты в мире, а именно боевые действия на Украине и в Израиле, могли бы довольно быстро закончиться, если бы их решали именно дипломатическим путем."Украина, безусловно, имеет право защищать себя, но, мне кажется, мы подлили слишком много масла в огонь", — подытожил политик.Накануне в ходе выступления в бундестаге Германии Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240612/repke-1952380002.html

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html

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