https://ria.ru/20240613/piskarev-1952483139.html

Пискарев назвал "Движение первых" угрозой для США

Пискарев назвал "Движение первых" угрозой для США - РИА Новости, 13.06.2024

Пискарев назвал "Движение первых" угрозой для США

Для США, где к операциям по смене пола призывают детей, такие организации, как "Движение первых", безусловно, угроза, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:23

2024-06-13T09:23

2024-06-13T09:23

сша

россия

вашингтон (штат)

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Для США, где к операциям по смене пола призывают детей, такие организации, как "Движение первых", безусловно, угроза, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В санкционный список также включили Движение детей и молодежи "Первых", сообщило министерство финансов страны. "Очевидно, что в Вашингтоне уже не знают, против кого ещё ввести санкции, которые все равно не работают. Теперь они выбрали мишенью тех, кто формирует у наших детей мировоззрение на основе патриотизма и традиционных ценностей. Для США, где к операциям по смене пола призывают детей школьного возраста, такие движения, безусловно, угроза", - написал Пискарев. По его словам, для России незаконные санкции - ещё одно доказательство того, что мы взяли верный курс на защиту нашего ценностно-культурного суверенитета.

https://ria.ru/20240425/volodin-1942189825.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), василий пискарев, госдума рф