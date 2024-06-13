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Пискарев назвал "Движение первых" угрозой для США
Пискарев назвал "Движение первых" угрозой для США - РИА Новости, 13.06.2024
Пискарев назвал "Движение первых" угрозой для США
Для США, где к операциям по смене пола призывают детей, такие организации, как "Движение первых", безусловно, угроза, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:23
2024-06-13T09:23
2024-06-13T09:23
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василий пискарев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Для США, где к операциям по смене пола призывают детей, такие организации, как "Движение первых", безусловно, угроза, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. США в среду обновили санкционный список в отношении России. В санкционный список также включили Движение детей и молодежи "Первых", сообщило министерство финансов страны. "Очевидно, что в Вашингтоне уже не знают, против кого ещё ввести санкции, которые все равно не работают. Теперь они выбрали мишенью тех, кто формирует у наших детей мировоззрение на основе патриотизма и традиционных ценностей. Для США, где к операциям по смене пола призывают детей школьного возраста, такие движения, безусловно, угроза", - написал Пискарев. По его словам, для России незаконные санкции - ещё одно доказательство того, что мы взяли верный курс на защиту нашего ценностно-культурного суверенитета.
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сша, россия, вашингтон (штат), василий пискарев, госдума рф
США, Россия, Вашингтон (штат), Василий Пискарев, Госдума РФ
Пискарев назвал "Движение первых" угрозой для США
Пискарев: "Движение первых" угроза для США, где к смене пола призывают детей