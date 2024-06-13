https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html

Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков

Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков - РИА Новости, 13.06.2024

Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков

Банк России сможет обеспечить стабильное положение дел на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:29

2024-06-13T13:29

2024-06-13T14:42

экономика

россия

сша

дмитрий песков

московская биржа

санкции в отношении россии

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — РИА Новости. Банк России сможет обеспечить стабильное положение дел на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Московской биржи."Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", — подчеркнул он.Песков также отметил, что Россия работает над ответными мерами в отношении США. По его словам, эти действия должны наилучшим образом соответствовать интересам Москвы.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

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https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, дмитрий песков, московская биржа, санкции в отношении россии