Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков
Песков: Россия думает над ответными действиями на новые санкции
Центральный банк РФ. Архивное фото
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — РИА Новости. Банк России сможет обеспечить стабильное положение дел на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Московской биржи.
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"Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", — подчеркнул он.
США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.
С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
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