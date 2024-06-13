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Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков - РИА Новости, 13.06.2024
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13:29 13.06.2024 (обновлено: 14:42 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html
Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков
Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков - РИА Новости, 13.06.2024
Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков
Банк России сможет обеспечить стабильное положение дел на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:29
2024-06-13T14:42
экономика
россия
сша
дмитрий песков
московская биржа
санкции в отношении россии
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — РИА Новости. Банк России сможет обеспечить стабильное положение дел на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Московской биржи."Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", — подчеркнул он.Песков также отметил, что Россия работает над ответными мерами в отношении США. По его словам, эти действия должны наилучшим образом соответствовать интересам Москвы.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952488084.html
https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, московская биржа, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Московская биржа, Санкции в отношении России
Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков

Песков: Россия думает над ответными действиями на новые санкции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — РИА Новости. Банк России сможет обеспечить стабильное положение дел на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Московской биржи.
«
"Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", — подчеркнул он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Песков также отметил, что Россия работает над ответными мерами в отношении США. По его словам, эти действия должны наилучшим образом соответствовать интересам Москвы.
США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.
С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.
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После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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Вчера, 10:03
 
ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковМосковская биржаСанкции в отношении России
 
 
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