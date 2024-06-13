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В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком - РИА Новости, 13.06.2024
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15:52 13.06.2024 (обновлено: 16:48 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком - РИА Новости, 13.06.2024
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком
Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:52
2024-06-13T16:48
происшествия
пермь
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства. По данным антимонопольного органа, в центре Перми на Комсомольском проспекте была размещена стойка с рекламой для привлечения внимания к блюдам кафе KuniOki. Управление возбудило дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" на владельца заведения за двусмысленность послания объявления. На фото рекламного щита видны роллы и крупная надпись "Хочешь?", за которой стоит первая часть названия кафе. "Пермское УФАС считает, что в рекламе кафе японской кухни использовано выражение двусмысленного содержания, которое может восприниматься русскоязычным населением не только как бранные слова, но и как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера", - говорится в сообщении. Эксперты ФАС считают, что реклама KuniOki может создать ложное впечатление, что в кафе можно не только поесть, но и услышать предложение услуг интимного характера. Дело рассмотрят 27 июня. Владельцу заведения общепита грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.
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РИА Новости
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происшествия, пермь, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Пермь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком

В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком от кафе KuniOki

© Pixabay / qusuypaРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Pixabay / qusuypa
Роллы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По данным антимонопольного органа, в центре Перми на Комсомольском проспекте была размещена стойка с рекламой для привлечения внимания к блюдам кафе KuniOki. Управление возбудило дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" на владельца заведения за двусмысленность послания объявления. На фото рекламного щита видны роллы и крупная надпись "Хочешь?", за которой стоит первая часть названия кафе.
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"Пермское УФАС считает, что в рекламе кафе японской кухни использовано выражение двусмысленного содержания, которое может восприниматься русскоязычным населением не только как бранные слова, но и как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера", - говорится в сообщении.
Эксперты ФАС считают, что реклама KuniOki может создать ложное впечатление, что в кафе можно не только поесть, но и услышать предложение услуг интимного характера.
Дело рассмотрят 27 июня. Владельцу заведения общепита грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.
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