https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком - РИА Новости, 13.06.2024
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком
Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:52
2024-06-13T15:52
2024-06-13T16:48
происшествия
пермь
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/52/1525665237_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fc497e67630b598d52b863c6e9e0c559.jpg
ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства. По данным антимонопольного органа, в центре Перми на Комсомольском проспекте была размещена стойка с рекламой для привлечения внимания к блюдам кафе KuniOki. Управление возбудило дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" на владельца заведения за двусмысленность послания объявления. На фото рекламного щита видны роллы и крупная надпись "Хочешь?", за которой стоит первая часть названия кафе. "Пермское УФАС считает, что в рекламе кафе японской кухни использовано выражение двусмысленного содержания, которое может восприниматься русскоязычным населением не только как бранные слова, но и как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера", - говорится в сообщении. Эксперты ФАС считают, что реклама KuniOki может создать ложное впечатление, что в кафе можно не только поесть, но и услышать предложение услуг интимного характера. Дело рассмотрят 27 июня. Владельцу заведения общепита грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240502/reklama-1943539250.html
https://ria.ru/20231204/reklama-1913560184.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/52/1525665237_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_68301ff13ec15baca658cd026ee4a912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Пермь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком
В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком от кафе KuniOki
ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По данным антимонопольного органа, в центре Перми на Комсомольском проспекте была размещена стойка с рекламой для привлечения внимания к блюдам кафе KuniOki. Управление возбудило дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" на владельца заведения за двусмысленность послания объявления. На фото рекламного щита видны роллы и крупная надпись "Хочешь?", за которой стоит первая часть названия кафе.
"Пермское УФАС считает, что в рекламе кафе японской кухни использовано выражение двусмысленного содержания, которое может восприниматься русскоязычным населением не только как бранные слова, но и как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера", - говорится в сообщении.
Эксперты ФАС считают, что реклама KuniOki может создать ложное впечатление, что в кафе можно не только поесть, но и услышать предложение услуг интимного характера.
Дело рассмотрят 27 июня. Владельцу заведения общепита грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.