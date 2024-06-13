https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html

В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком

В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком - РИА Новости, 13.06.2024

В Перми возбудили дело из-за рекламы с непристойным намеком

Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:52

2024-06-13T15:52

2024-06-13T16:48

происшествия

пермь

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Управление ФАС возбудило дело из-за рекламы с непристойным намеком от японского кафе KuniOki в Перми, сообщила пресс-служба регионального ведомства. По данным антимонопольного органа, в центре Перми на Комсомольском проспекте была размещена стойка с рекламой для привлечения внимания к блюдам кафе KuniOki. Управление возбудило дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" на владельца заведения за двусмысленность послания объявления. На фото рекламного щита видны роллы и крупная надпись "Хочешь?", за которой стоит первая часть названия кафе. "Пермское УФАС считает, что в рекламе кафе японской кухни использовано выражение двусмысленного содержания, которое может восприниматься русскоязычным населением не только как бранные слова, но и как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера", - говорится в сообщении. Эксперты ФАС считают, что реклама KuniOki может создать ложное впечатление, что в кафе можно не только поесть, но и услышать предложение услуг интимного характера. Дело рассмотрят 27 июня. Владельцу заведения общепита грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240502/reklama-1943539250.html

https://ria.ru/20231204/reklama-1913560184.html

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происшествия, пермь, федеральная антимонопольная служба (фас россии)