https://ria.ru/20240613/pensioner-1952598751.html

В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь

В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь - РИА Новости, 13.06.2024

В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь

Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:17

2024-06-13T15:17

2024-06-13T15:17

происшествия

ростовская область

россия

волгодонской район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "По предварительным данным, 11 июня 2024 года 75-летний мужчина, находясь в хуторе Степном Волгодонского района, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из ружья в 67-летнюю женщину и ее 42-летнюю дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия", - сказал он. После этого мужчина зашел в хозяйственную постройку на территории своего дома и покончил с собой. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователи устанавливают мотивы злоумышленника и обстоятельства произошедшего. Как сообщают СМИ, пенсионер пришел к соседям с ружьем из-за того, что их собака забежала к нему во двор. Во время инцидента в доме также находилась 13-летняя девочка, которая, услышав выстрелы, успела убежать.

https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html

https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html

ростовская область

россия

волгодонской район

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происшествия, ростовская область, россия, волгодонской район