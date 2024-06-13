https://ria.ru/20240613/pensioner-1952598751.html
В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь
В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь - РИА Новости, 13.06.2024
В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь
Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:17
2024-06-13T15:17
2024-06-13T15:17
происшествия
ростовская область
россия
волгодонской район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "По предварительным данным, 11 июня 2024 года 75-летний мужчина, находясь в хуторе Степном Волгодонского района, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из ружья в 67-летнюю женщину и ее 42-летнюю дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия", - сказал он. После этого мужчина зашел в хозяйственную постройку на территории своего дома и покончил с собой. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователи устанавливают мотивы злоумышленника и обстоятельства произошедшего. Как сообщают СМИ, пенсионер пришел к соседям с ружьем из-за того, что их собака забежала к нему во двор. Во время инцидента в доме также находилась 13-летняя девочка, которая, услышав выстрелы, успела убежать.
https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html
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происшествия, ростовская область, россия, волгодонской район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Волгодонской район
В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь
В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь и покончил с собой