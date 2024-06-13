Германия больше не может поставлять Украине ЗРК Patriot, заявил Писториус
Писториус: Германия не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Германия не может поставить дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине, поскольку выделено уже 3 системы, что составляет четверть от того, что было, так что теперь дело за партнерами, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Мы уже поставили три системы, это четверть от наших запасов. Нет возможности предоставить больше, чем эти три системы. Теперь наши партнеры должны поставлять системы (Patriot - ред.)", - сказал Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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