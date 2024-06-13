https://ria.ru/20240613/patriot-1952525668.html

Германия больше не может поставлять Украине ЗРК Patriot, заявил Писториус

Германия больше не может поставлять Украине ЗРК Patriot, заявил Писториус - РИА Новости, 13.06.2024

Германия больше не может поставлять Украине ЗРК Patriot, заявил Писториус

Германия не может поставить дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине, поскольку выделено уже 3 системы, что составляет четверть от того, РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:38

2024-06-13T11:38

2024-06-13T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

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борис писториус

нато

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Германия не может поставить дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине, поскольку выделено уже 3 системы, что составляет четверть от того, что было, так что теперь дело за партнерами, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус."Мы уже поставили три системы, это четверть от наших запасов. Нет возможности предоставить больше, чем эти три системы. Теперь наши партнеры должны поставлять системы (Patriot - ред.)", - сказал Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, борис писториус, нато, вооруженные силы украины