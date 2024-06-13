https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952494282.html

Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко

Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко - РИА Новости, 13.06.2024

Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:17

2024-06-13T10:17

2024-06-13T10:33

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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться."Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию", - сказал он.По словам Пашиняна, "теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа"."Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?", - сказал Пашинян.Армянский премьер добавил, что "будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ".

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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в мире, белоруссия, армения, азербайджан, александр лукашенко, одкб, евразийский экономический союз, снг, никол пашинян