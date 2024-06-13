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Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко - РИА Новости, 13.06.2024
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10:17 13.06.2024 (обновлено: 10:33 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952494282.html
Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко
Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко - РИА Новости, 13.06.2024
Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:17
2024-06-13T10:33
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться."Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию", - сказал он.По словам Пашиняна, "теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа"."Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?", - сказал Пашинян.Армянский премьер добавил, что "будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ".
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в мире, белоруссия, армения, азербайджан, александр лукашенко, одкб, евразийский экономический союз, снг, никол пашинян
В мире, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Александр Лукашенко, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко

Пашинян: ни один чиновник не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться.
«
"Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию", - сказал он.
По словам Пашиняна, "теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".
"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?", - сказал Пашинян.
Армянский премьер добавил, что "будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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В миреБелоруссияАрменияАзербайджанАлександр ЛукашенкоОДКБЕвразийский экономический союзСНГНикол Пашинян
 
 
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