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Калининградская область и кабмин работают над увеличением числа паромов - РИА Новости, 13.06.2024
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03:40 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/paromy-1952463186.html
Калининградская область и кабмин работают над увеличением числа паромов
Калининградская область и кабмин работают над увеличением числа паромов - РИА Новости, 13.06.2024
Калининградская область и кабмин работают над увеличением числа паромов
Власти Калининградской области прорабатывают увеличение паромного сообщения с федеральным центром, этого требует рост инвестиций в регион и реализация многих... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:40
2024-06-13T03:40
экономика
калининградская область
алексей беспрозванных
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Власти Калининградской области прорабатывают увеличение паромного сообщения с федеральным центром, этого требует рост инвестиций в регион и реализация многих важных проектов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Что касается основной части грузов, мы, конечно, переложили их на морские перевозки. Это для нас и быстрее, и безопаснее. Активно задействованы паромы, всего на линии работают 28 судов. Этого хватает, чтобы обеспечить оперативную потребность. Но поскольку инвестиции в регион растут, предстоит серьезно увеличивать перевозочные мощности", - сказал Беспрозванных. По его словам, на сегодняшний день существует очередность отправки грузов, что сказывается на увеличении сроков строительства объектов в регионе, в том числе социально важных. Несмотря на рост морских перевозок за первый квартал более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, этого недостаточно, подчеркнул Беспрозванных. "Сейчас работаем с Минпромторгом, с Минтрансом по поводу повышения их (судов - ред.) количества. Потому что инвестиции вкладываются в регион, то есть инвесторам нужно как можно больше и быстрее провозить продукцию", - добавил врио губернатора. По словам Беспрозванных, число судов в Калининградскую область должно увеличиться, паромы сейчас загружены на 100%.
https://ria.ru/20231204/avto-1913696892.html
https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950365164.html
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экономика, калининградская область, алексей беспрозванных, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Калининградская область и кабмин работают над увеличением числа паромов

Калининградская область и кабмин работают над увеличением паромного сообщения

© Depositphotos.com / irra_irraКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Depositphotos.com / irra_irra
Калининград. Архивное фото
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Власти Калининградской области прорабатывают увеличение паромного сообщения с федеральным центром, этого требует рост инвестиций в регион и реализация многих важных проектов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«
"Что касается основной части грузов, мы, конечно, переложили их на морские перевозки. Это для нас и быстрее, и безопаснее. Активно задействованы паромы, всего на линии работают 28 судов. Этого хватает, чтобы обеспечить оперативную потребность. Но поскольку инвестиции в регион растут, предстоит серьезно увеличивать перевозочные мощности", - сказал Беспрозванных.
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По его словам, на сегодняшний день существует очередность отправки грузов, что сказывается на увеличении сроков строительства объектов в регионе, в том числе социально важных. Несмотря на рост морских перевозок за первый квартал более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, этого недостаточно, подчеркнул Беспрозванных.
"Сейчас работаем с Минпромторгом, с Минтрансом по поводу повышения их (судов - ред.) количества. Потому что инвестиции вкладываются в регион, то есть инвесторам нужно как можно больше и быстрее провозить продукцию", - добавил врио губернатора.
По словам Беспрозванных, число судов в Калининградскую область должно увеличиться, паромы сейчас загружены на 100%.
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ЭкономикаКалининградская областьАлексей БеспрозванныхМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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